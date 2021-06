“La familia Ingalls” es indudablemente un clásico de la televisión y la mayor muestra de esto es que, hasta ahora, sigue ganando seguidores en todo el mundo. El programa tuvo más de 200 capítulos y tres películas que ha encantado a varias generaciones de televidentes. Además, no estuvo alejado de los misterios por su extensa trama. Una de las interrogantes fue si Albert Ingalls llegó a morir en la ficción.

El hijo adoptivo de Charles y Caroline Ingalls estuvo mucho tiempo fuera del lente de “Little House on the Prairie”, hasta que apareció en la temporada 5 de la serie.

Antes de ser recibido en la familia Ingalls, Albert había vivido en diferentes orfanatos cuando era niño y después escapó y empezó a vivir solo.

El hijo biológico de Jeremy Quinn sobrevivió como podía hasta que sus nuevos padres lo encontraron en Winoka y lo llevaron a Walnut Grove.

¿CÓMO MURIÓ ALBERT INGALLS?

Entre la trama de la serie y los especiales que aparecieron después hay una serie de contradicciones en cuanto al destino de Albert Ingalls.

Hay una versión de Laura Ingalls Wilder de que Albert regresó a Walnut Grove como médico, después de 20 años.

Sin embargo, en “Little House: Look Back to Yesterday”, a Albert se le diagnostica leucemia y se entiende que llega a fallecer por ese motivo, aunque no haya ninguna toma sobre ese momento.

¿QUÉ DIJO EL ACTOR DE ALBERT INGALLS SOBRE LA MUERTE DE SU PERSONAJE?

Sin embargo, el actor Matthew Labyorteaux, quien dio vida a Albert, tiene su propia versión de lo que le pasó a su personaje y el cáncer.

“Él nunca murió oficialmente en el episodio y creo que tal vez se dejó en el aire para debatir, pero fue algo tácito que sabíamos que iba a morir”, dijo el artista.