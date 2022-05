¿Cuál es el horario de “La hija del embajador”? La exitosa telenovela turca protagonizada por los actores Neslihan Atagül y Engin Akyürek continúa imparable en España y para este fin de semana estrenará un nuevo y emocionante episodio. En ese sentido, el sábado 14 de mayo el canal Nova emitirá el capítulo donde Sancar le confesará a Nare que no es un asesino, pero el hombre también está a punto de llevarse una gran sorpresa.

La telenovela “La hija del embajador” fue estrenada en Turquía el 16 de diciembre del 2019 logrando cautivar al público con cada uno de sus capítulos. Fue así como pudo llegar a España a inicios del 2022 donde también consiguió ser una de las más vistas.

Estrenada originalmente con el nombre de “Sefiri Kizi”, la producción también cuenta con la participación de reconocidos actores de la escena turca como Uraz Kaygılaroğlu, Beren Gençalp, Tülin Yazkan, Erdal Kuçukkömürcü, Erhan Alpay, Gonca Cilasun, entre otros, cuya popularidad incrementó con esta telenovela.

"La hija del embajador" rápidamente se convirtió en una de las telenovelas favoritas del público en España (Foto: O3 Medya)

“La hija del embajador” relata la historia entre Nare y Sancar, quienes tras su separación pelearán por la custodia de su hija. El destino los llevará por distintos rumbos pero su hija será el motivo de su unión.

En el capítulo anterior de “La hija del embajador” Sancar le pone las cosas en claro a Menekse para que deje de perjudicar a Nare, pero el hombre también le confiesa a su exesposa que confía plenamente en ella a pesar de lo que puedan inventar en su contra.

HORARIO DE “LA HIJA DEL EMBAJADOR” EL SÁBADO 14 DE MAYO

La telenovela “La hija del embajador” estrenará este fin de semana un nuevo capítulo para alegría de todos los fans que siguen la historia de Sancar y Nare. En ese sentido, el canal Nova ha dado a conocer a través de su parrilla de programación a qué hora se transmitirá el drama turco.

El sábado 14 de mayo “La hija del embajador” tendrá el horario de las 22:00 horas (hora local) hasta las 24:00 horas (hora local).

“La hija del embajador” es protagonizada por Neslihan Atagül y Engin Akyürek quienes interpretan a Nare y Sancar, respectivamente (Foto: O3 Medya)

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 15 DE “LA HIJA DEL EMBAJADOR”?

Nare y Sancar siguen alejándose debido a que Menekse trata de impedir que estén juntos. Ante ello, el joven tomará una drástica decisión pero todo se complicará cuando se entere de una gran noticia.

Sancar le da una buena noticia a Nare

Sancar sostiene una conversación con Nare y le hace entender que él no fue quien acabó con Akin, pues, eso era lo que la mujer pensaba en todo momento. La verdad es que el hombre logró atrapar a Akin y lo mantiene cautivo cerca a un molino para luego entregarlo a las autoridades.

“Debe pagar por todo el mal que te ha hecho a ti y, también a otras personas”, dice Sancar.

Esto es una buena noticia para Nare quien vuelve a la calma al saber que Sancar no cometió un crimen. “No quería que tu corazón se ensuciara por alguien que no merece la pena”, expresa la mujer.

Neslihan Atagül es la actriz que interpreta a Nare en "La hija del embajador" (Foto: O3 Medya)

Gediz vigila a Akin

Akin se mantiene atrapado y es Gediz quien es el encargado de cuidarlo. Pero a pesar que los nervios quieren traicionarlo se olvida de esto al recordar que Akin abusó de Nare y no duda en golpearlo hasta más no poder.

En ese momento llegar Sancar y al ver la escena le pide que lo deje tranquilo y no se ensucie las manos.

Uraz Kaygılaroğlu interpreta a Gediz en “La hija del embajador” (Foto: Star TV)

Menekse está embarazada

Sancar le pone punto final a su relación con Menekse y cansado de sus actitudes decide divorciarse de ella a pesar que la mujer se opone a esto. Pero esto genera la molestia de la madre de Menekse quien llegará a casa del joven y tratará de hablar con Halise.

Las dos señoras conversan y la madre de Menekse le confirma que su hija está embarazada.

“Tuvo un sangrado, la llevamos al hospital y ahí descubrimos que está esperando un bebé”, indica la mujer.

Tulin Yazkan es la actriz que da via a Menekse en "La hija del embajador" (Foto: O3 Medya)

Halise asegura que Sancar no podrá divorciarse

Halise queda impactada con la noticia y con ello será imposible que Sancar se divorcie de Menekse. La mujer también piensa en que su hijo debe hacerse cargo del pequeño.

La madre de Sancar trata de ubicar a su primogénito aunque será muy cauta para que aún no se entere de esa situación.