Tras haber permanecido cinco meses en prisión, Yoseline Hoffman, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como YosStop, ha decidido contar parte de lo que ha vivido dentro del penal de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México, donde estuvo recluida por el delito de pornografía infantil al haber reproducido, compartido y almacenado el video de la violación de la que fue víctima Ainara “S”. Para ello, no tuvo mejor idea que realizarse un nuevo tatuaje, cuyo significado dejó con la boca abierta a todos.

A través de sus historias de Instagram, la youtuber mostró el grabado que se realizó en la piel. Se trata de una luna menguante cuyo borde está a línea negra y el relleno es color naranja; a un costado tiene una estrella pequeña. Ambos están en la parte interna de su muñeca. A continuación, te contamos, la historia del tatuaje que se hizo.

¿QUÉ SIGNIFICA EL TATUAJE DE LA LUNA QUE SE HIZO YOSSTOP?

YosStop contó por qué se realizó dicho dibujo, que ha llamado la atención de sus seguidores y explicó que fue su única compañera cuando estuvo tras las rejas, por lo que se la hizo en honor a ella. “En esos cinco meses que estuve encerrada, ustedes saben que no me dio el sol, nunca lo vi y como salía de noche a caminar lo único que veía era la luna”, comenzó diciendo.

La muñeca de la youtuber con su tatuaje de la luna menguante (Foto: YosStop / Instagram)

“Y parte de esos mensajes divinos, de esas señales que a mí me llegaban era a través de la luna. Se los juro que yo sentía que me hablaba y yo le hablaba a ella, y era una conexión muy profunda y muy chingona, me iba diciendo cómo iba”, continuó explicando.

Según contó, este único satélite natural de la Tierra le transmitía cosas. “Si pudieran ver externamente el como lo hacía a lo mejor parecería loquita, pero les juro que volteaba a ver la luna y era: ‘Sí, ya sé; sí lo entiendo’. No sé, era algo muy extraño”, precisó.

La youtuber contó que la luna fue su compañera durante su paso por la cárcel (Foto: YosStop / Instagram)

¿POR QUÉ ELIGIÓ LA LUNA MENGUANTE?

Yoseline Hoffman también contó que decidió elegir esa fase de la luna para realizarse el tatuaje porque representa una conexión de carga positiva.

“Decidí la luna en ese estado [menguante] porque es el estado donde yo todo el tiempo sembraba mis ilusiones, sembraba mis sueños, sembraba el amor y yo decía esto se va a cosechar. Justo la veía así, con Venus a lado y hablaba mucho con ella. La verdad es que era como mi terapeuta mientras caminaba en la noche, así que por eso me hice una luna”, indicó.

SU TATUAJE COINCIDIÓ CON LA FORMA DE LA LUNA CUANDO SALIÓ LIBRE

Tras haber compartido su tatuaje en su historia de Instagram, un internauta le mostró que el grabado que se realizó coincidió con la fase lunar que se vio el día en el que salió de prisión.

“Fíjate qué curioso: la luna el día que saliste el 01 de diciembre a las 12″, se lee junto con una foto del satélite de la tierra.

La coincidencia sobre la luna del 1 de diciembre de 2021, fecha en la que la youtuber salió de la cárcel, y el tatuaje en su mano (Foto: YosStop / Instagram)

¿QUÉ CONDICIONES DEBERÁ CUMPLIR YOSSTOP TRAS SALIR DE LA CÁRCEL?

