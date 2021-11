La segunda temporada de “La reina del Flow” llegó recargada con emocionantes episodios, que mostrarán el desenlace de la historia de Yeimy Montoya, Charly Cruz y Juancho, interpretados por Carolina Ramírez, Carlos Torres y Andrés Sandoval, respectivamente, quienes además de desempeñar sus papeles lucirán totalmente renovados con looks que enamoran a los televidentes.

Y no es para menos, pues los protagonistas, así como los actores que dan vida a cantantes urbanos en esta exitosa serie colombiana, deben proyectar cuánto han crecido y cómo se han consolidado en sus carreras.

Es así que además de la música, la vestimenta y apariencia de cada uno de ellos debe reflejarse al momento que suben al escenario, aunque también muchos lo han usado para marcar su propio estilo en la trama. Si bien, todo lo que vemos a través de las pantallas respecto al vestuario ha gustado a más de uno, pocos saben el gran trabajo que se ha realizado detrás para obtener estos magníficos resultados.

Los brillos destacan en la vestimenta de Yeimy, quien también tiene un look urbano bien marcado (Foto: La reina del flow / Instagram)

¿CUÁLES SON LOS SECRETOS DETRÁS DEL VESTUARIO DE “LA REINA DEL FLOW 2″

La propuesta de la vestimenta en “La reina del flow 2″ es sin duda un elemento lleno de diversidad y color para el cual se ha realizado un exhaustivo trabajo de todo un equipo de profesionales.

Lina Carvajal, diseñadora del vestuario de la serie de Netflix, dio a conocer cómo deja volar su creatividad para lograr los resultados que vemos en cada capítulo. “Vas mirando de todos esos lineamientos estéticos y vas creando el personaje en sus diferentes situaciones. Ese fue el proceso”, dijo en una entrevista a Caracol Televisión.

Asimismo, señaló que debido a que cada persona es un universo diferente, no solo por la música, lo que busca su equipo es narrar quién es a partir de sus vestuarios. Para ello, se basa en artistas famosos.

“Hago una investigación sobre mis personajes, no solo en las líneas estéticas del reguetón, sino también con otros géneros como el trap, el punk, el rap y el pop, teniendo como referentes a Just World, JLo, Madonna, Jaden Smith, Maluma, entre otros”, indicó.

El look de cada personaje debe mostrar también cómo es cada uno en la trama, señaló la diseñadora de vestuario (Foto: La reina del flow / Instagram)

LO QUE PENSÓ PARA CADA UNO DE LOS PESONAJES

Para Yeimy señaló que buscó a icónicas artistas de los 90, de las sacó lo mejor en cuanto a su vestimenta y maquillaje; en tanto, a Charly lo destacó con temas griegos con el fin de resaltar su gran ego.

A otros personajes como Irma, le puso un look rebelde combinándolo con el punk, pero para no hacerla ver encasillada combinó su ropa con trap y pop. El mismo procedimiento realizó con Axl, a quien tomó de referencia a Jaden Smith para que luzca pantalones con parches grafiteados de moda con estética noventera, a ello le aumento un collar de perlas, cadenas, etc.

Irma, también llamada el "Huracán", destaca por su look en la exitosa serie colombiana (Foto: La reina del flow)

“ENVENENAN” LAS PRENDAS

La diseñadora de vestuario Lina Carvajal contó que para lograr cada uno de los looks tienen que “envenenar las prendas”; es decir, poner a volar su imaginación sin tener límites. Y es que una vez que realizan el proceso de investigación y hacen las pruebas, no queda definido todo en ese momento, pues este cambia constantemente.

“Le digo a mi equipo que trabajemos con creatividad, pongamos una cadena a esto, quitémosle los cordones a lo otro, pintemos con spray aquello, cambiemos los accesorios; y después veo a todos echando tijera porque cada personaje tiene un lineamiento específico (…). Soy fan del vintage, de prendas de segunda mano y con Natalia nos vamos de compras para luego modificar o ‘envenenar’ tal o cual cosa”, finalizó.