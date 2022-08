Hay momentos en la vida que no deseamos volver a recordar y esperamos que con el paso del tiempo estos sean olvidados completamente; sin embargo, para quienes son personajes públicos esto es más complicado, toda vez que existen registros de algunas cosas que se realizaron en determinados pasajes de nuestra existencia. Tal es el caso de Gabriel Soto, quien es recordado por haber pasado un bochornoso instante durante una presentación en un programa de entretenimiento.

El incidente ocurrió hace cerca de una década, justo cuando el actor se encontraba promocionando un disco. A continuación, te detallamos cómo fue la peor vergüenza que pasó el mexicano de 47 años.

"Inevitable", el disco que Gabriel Soto estaba promocionando (Foto: Hoy)

EL VERGONZOSO MOMENTO DE GABRIEL SOTO

En febrero de 2013, Gabriel Soto, quien había incursionado en la industria musical, asistió al matutino “Hoy” para promocionar su nuevo disco “Inevitable”, sin imaginar que lo invitarían a cantar en vivo. Si bien, él ya se estaba presentando en otros programas con el mismo fin, pero cantaba con playback, el resultado no fue el esperado.

Aquel día, el histrión entonó la canción “Todo me recuerda a ti”, y aunque buscaba brillar en su nueva faceta, se convirtió en el blanco de burlas y críticas.

Antes de iniciar su presentación, Soto solo atinó a decir que su incursión como cantante solo era para divertirse y llevar algo diferente al público. Tras ello, comenzó a cantar acompañado de un grupo de bailarinas.

Respecto al baile, al actor no se le puede cuestionar, ya que cubrió las expectativas, pero en cuanto a su voz hizo notar que desafinaba y por momentos le faltaba el aire.

“Admiro el profesionalismo de las bailarinas, hacen su chamba sin reírse”, “Debieron ser los minutos más largos de su vida”, “En México hay apoyo, solo falta talento”, “Desde que puse esta canción como alarma en mi despertador siempre madrugo, prefiero levantarme antes de que suene la alarma”, “Cuando sientas que no vales madre y la vida no vale nada, ves este video y sabrás que hay cosas peores y tu vales mucho más”, son algunos de los comentarios que hasta ahora escribe la gente.

El actor en su faceta como cantante, pero entonando un tema sin playback (Foto: Gabriel Soto / Instagram)

¿CÓMO RECUERDA GABRIEL SOTO SU PRESENTACIÓN COMO CANTANTE?

Con motivo de los festejos por el aniversario 24 del programa “Hoy”, los conductores recordaron el día en que Gabriel Soto estuvo en su programa promocionando su disco el año 2013; incluso el mismo actor habló del vergonzoso momento que vivió.

“Lo he dicho abiertamente: ‘No soy el cantante que el mundo esperaba ni mucho menos soy entonado’, pero esa vez estábamos practicando todos los ensayos y los hicimos con playback y cinco minutos antes de salir al aire se tomó la decisión; la productora tomó la decisión de que fuera en vivo”, contó.

Dijo que si le hubieran mencionado que la presentación iba a ser en vivo, habría tenido una mejor presentación y llevado un equipo que lo ayudara con su voz.

“Para cantar en vivo en televisión necesitas un ingeniero de audio que te autorice, que te mueva un poquito ahí la consola para que tu voz se escuche bien. Entonces, no es justificación, pero si me hubieran dicho desde un principio que iba en vivo, pues se prepara todo para hacer una presentación en vivo, y no fue así”, precisó.

Pese a las críticas y burlas de la gente, Gabriel Soto mencionó que si en alguna oportunidad le dijeran que vuelva a cantar lo haría porque se siente orgulloso de “Todo me recuerda a ti”.