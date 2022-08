¡Es oficial! Luego de revelarse la identidad de la supuesta novia de Gerard Piqué, los seguidores de Clara Chía Marti no dejaron pasar esta oportunidad y le crearon su propio fan page en Instagram. Y es que flamante rubia no solamente le ha robado el corazón al ex novio de Shakira, sino también viene rompiéndola en redes sociales gracias a sus dotados atributos físicos.

No cabe duda de que la nueva novia de Piqué le traerá más de un problema al actual defensor de Barcelona. Y es que, a escasos días de saberse su identidad, sus fanáticos ya inauguraron el fan page oficial de la joven estudiante .

De hecho, en menos de una semana la cuenta ya posee 277 seguidores y seis publicaciones de Chía Marti que estamos seguros no caerán del todo bien ni a la protagonista ni al ‘Campeón del Mundo’ en Sudáfrica 2010.

Foto de Clara Chia Marti filtrada (Fuente: Difusión)

Recordemos que este perfil de Instagram sigue vigente para recordar a la nacida en Barcelona luego de que esta eliminara su feed personal para mantenerse alejada del ojo mediático y las cámaras de televisión.

Por ello, no es sorpresa que existan desde retratos de su fisionomía en televisión, la fotografía que distribuyeron los medios de Inglaterra, un plano de rostro y tres en bikini donde su exuberante cuerpo a diestra y siniestra.

Así luce la página de seguidores (Foto: Clara Chía Matti / Instagram)

Vale mencionar que, si bien existe dicha jovencita, la página indica puntualmente que se trata de un club de fanáticos, por lo que la veracidad de las fotografías aún queda a revisión de su autenticidad. Y es que el revuelo que han causado todos estos rumores hacen dudar si la jovencita es en realidad novia del deportista o solo busca captar la atención de la prensa de espectáculos.

¡Una diva! así luce la presunta novia de Piqué en redes sociales (Foto: Clara Chía Marti / Instagram)

¿QUIÉN ES CLARA CHÍA MARTI?

Aunque su nombre no ha sido del todo esclarecido dentro de esta ola de rumores, la dueña del corazón de Piqué sería nada más y nada menos que esta guapa rubia nacida en Barcelona, y con quien además comparte espacio laboral con el defensor blaugrana.

