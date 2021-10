La telenovela colombiana “La nieta elegida” continúa liderando el rating de sintonías y ubicándose como una de las más populares en los últimos tiempos en ese país. Esto no solo se debe al gran misterio que envuelve a la historia de los protagonistas, sino que también se suma el gran trabajo escénico de los actores.

Con escenas de suspenso, intriga y misterio, la “La Nieta Elegida” es considerada como una de las producciones más aclamadas por la teleaudiencia. Precisamente, los personajes atravesarán por este tipo de situaciones y se podrá ver hasta donde están dispuestos a llegar con tal de satisfacer su sed de venganza y ambición.

“La nieta elegida” narra la historia de Sara de Roldán, una señora millonaria que introduce en su familia a la joven y humilde Luisa. Ella es su nieta recién aparecida tras el asesinato de su hijo diez años atrás. Luisa termina siendo una impostora que llegó a ese lugar cumpliendo las órdenes de su padre quien planea su venganza en contra de los Roldán.

Por ello, Luisa deberá decidir entre cumplir con el mandato de su padre, o ser leal al cariño de Sara. Mientras se pone en marcha el plan, Luisa conoce a Juan Esteban, el prometido de una de las nietas de Sara, del cual se enamora irremediablemente.

En esta gran producción colombiana también participa el actor Carlos Torres quien interpreta a Juan Esteban Osorio.

Actor Carlos Torres se hizo cambios en su apariencia para interpretar a Juan Esteban Osorio en La nieta elegida.

¿CUÁLES SON LOS SECRETOS DETRÁS DE LAS ESCENAS ÍNTIMAS DE CARLOS TORRES?

Algunas de las escenas de “La nieta elegida” han sido protagonizadas por el actor Carlos Torres, con su personaje de Juan Esteban Osorio. El pasado 25 de octubre -según Infobae- el canal RCN realizó una transmisión en vivo con Carlos Torres, quien dio algunos detalles nunca antes conocidos.

La mecánica era que los usuarios realizaran preguntas al actor y una de ellas fue respecto a cómo eran las grabaciones de las escenas íntimas en la telenovela. Ante ello, Torres reconoció lo difícil que le fue para él hacer esto.

“Las escenas más graciosas o difíciles eran las escenas de cama, que en este proyecto son las más fuertes que he hecho en mi vida, en mi carrera entera sin duda alguna. Las escenas aquí de cama se las toman a pecho, se las toman en serio, se ponen muy creativos”, expresó.

Pero eso no fue todo, pues, Carlos Torres aseguró que tuvo muchos nervios en aquellos momentos cuando se debía quitar algunas prendas. Esto es algo parecido que le ocurrió cuando participó en “La reina del flow”.

“Son muy difíciles de hacer, porque uno siempre está nervioso e incómodo, cuidando que no se le vea más de la cuenta, pero a la vez uno quiere que la escena se vea real, con pasión y fuerza... son super incómodas esas escenas”, dijo.

La nieta elegida se caracateriza por la trama de misterio que se puede obsesrvar.

¿SE GRABABAN ESCENAS TOTALMENTE DESNUDOS?

Esta fue otra de las preguntas que los fanáticos y seguidores del actor le hicieron. Por ello, explicó que en su caso y teniendo en cuenta su experiencia esto no pasa, argumentando que siempre hay alguna prenda o elemento que termina por proteger las zonas íntimas de los actores.

“No puedo hablar por todos mis compañeros, pero en mi caso personal no, nunca, ni tampoco he tenido una compañera con quien me haya tocado completamente desnuda, siempre hay algo que nos protege y nos tapa. Además, nos acomodamos de cierta manera para que no se vean”, acotó.

¿QUIÉN ES CARLOS TORRES?

Carlos Andrés Torres Rivera nació en Barranquilla el 20 de septiembre de 1988. Es un actor de televisión muy reconocido que lleva 10 años trabajando en el medio.

Desde muy pequeño le ha gustado la actuación, además de haber participado como modelo en diferentes campañas. Comenzó su carrera a los 17 años en la novela colombiana “Padres e Hijos”.

Su primer papel protagónico fue en la serie colombiana “Amor, mentiras y vídeo” (2009), donde dio vida a Tomas, mientras que en cine lo hizo en 2013 en la película “Crimen con Vista al Mar”, escrita por el guionista Nicolás Saad y dirigida por Gerardo Herrero.

En La nieta elegida interpreta a Juan Esteban Osorno, también llamado ‘Juanes’, quien está interesado en la misteriosa Luisa Mayorga.

Carlos Torres participó en la telenovela estadounidense “100 días para enamorarnos” (2020) como Fabián ‘El Lobo’ Ramírez y en la serie web mexicana “De brutas nada” (2021) como Julio.

Algunas producciones donde participó son: “Niñas mal”, “Pobres Rico”, “Salas de urgencias”, “Francisco el matemático”, “La reina del Flow” y “Amar y vivir”.

En sus tiempos libres le gusta jugar fútbol, practicar golf, ir al cine y teatro, restaurantes y reunirse con amigos.