Tuvo la oportunidad y responsabilidad de reemplazar a la voz emblemática de “La oreja de Van Gogh”, pero con el tiempo ha sido una especie de cruz con la que ha tenido que cargar. Leire Martínez, la vocalista y sucesora de Amaia Montero en el grupo español, ha sido el centro de comentarios y cuestionamientos por varios años por su rol en la banda y no es sino hasta hoy que ha decidido salir a dar sus impresiones al respecto.

En 2007, Amaia Montero sorprendió a todos los fanáticos del grupo de San Sebastián al anunciar que luego de 11 años dejaba la banda para emprender su carrera como solista. En un principio, la propia Montero y el resto de integrantes del grupo -conformado por hombres- afirmaba que su salida se daba en términos cordiales.

No obstante, con el correr de los meses empezaron a trascender algunas fricciones que habrían tenido Amaia y sus excompañeros. Sin embargo, la polémica se instaló cuando Leire Martínez, su sucesora, fue vista firmando un álbum de “La oreja de Van Gogh” en la que ella no había cantado, sino Montero.

LA MOLESTIA DE AMAIA MONTERO CON LEIRE MARTÍNEZ

Una imagen de Leire Martínez firmando un disco de “La oreja de Van Gogh” en la que grabó Amaia Montero a pedido de una fanática, incomodó de sobremanera a la solista, quien utilizó su cuenta de Twitter para expresarse.

“Jamás firmaría un disco que no me correspondiera, por pura honestidad y respeto”, fue lo que escribió la cantautora de 46 años.

En ese entonces, Martínez ni nadie de la agrupación se pronunció al respecto. Sin embargo, este último 3 de octubre, la vocalista de 43 años tomó la palabra.

Martínez se integró a "La oreja de Van Gogh" en 2008 (Foto: Leire Martínez / Instagram)

LEIRE MARTÍNEZ ASEGURA CUÁL ES SU RELACIÓN CON AMAIA MONTERO

En entrevista con el programa “Socialité”, Leire Martínez fue interrogada sobre si le molestó el tuit de Montero, a lo que ella de forma diplomática y sin querer azuzar respondió: “No me gusta generar fuegos. Todo lo que no fue razonable y normal, y todo lo que ya trascendió o ha ido trascendiendo, pues no es agradable, pero es verdad que intento estar un poco al margen, porque como siempre digo, no es mi guerra. Yo vengo a trabajar”.

Asimismo, indicó que ella no es partidaria de firmar discos en los que no ha trabajado pero también entiende el sentir del público o fanático que se lo solicita. “Hay determinados discos que no firmo porque no quiero generar malos rollos, pero es verdad que cuando alguna persona te insiste y te dice: ‘el disco es mío y quiero que me lo firmes’, adelante”, agregó.

Respecto a la posibilidad de cantar las dos junto a “La oreja de Van Gogh”, Leire expresó que es una pregunta a la que no sabe qué contestar, pues “no tengo relación. Nos conocemos, hemos coincidido varias veces, muchas veces. Hay una relación correcta, pero no hay una relación más allá”.