La temporada 13 de “La que se avecina” está próxima a estrenarse. Así, tendremos 8 nuevos episodios de la serie protagonizada por Jordi Sánchez, Nathalie Seseña, Pablo Chiapella y un variado grupo de talentosos actores.

“LQSA” está producida por Mediaset España en colaboración con Contubernio Films y su nueva entrega se podrá disfrutar a través de streaming, pero también desde la señal abierta en territorio español.

¿Quieres saber más al respecto? A continuación, descubre de qué trata y cómo ver los nuevos capítulos de la serie “La que se avecina” en Amazon Prime Video y Telecinco.

SINOPSIS DE LA TEMPORADA 13 DE “LA QUE SE AVECINA”

La temporada 13 de la comedia creada por los hermanos Laura y Alberto Caballero deja atrás el edificio expropiado en Mirador de Montepinar y se traslada a un inmueble situado en la calle Contubernio 49 del centro de la ciudad, donde los vecinos fijarán su nueva residencia.

Este edificio es mucho más señorial y tiene 11 viviendas divididas en dos zonas, lo que provocará una lucha de clases entre los vecinos. Además, nuestros protagonistas conocerán a una implacable presidenta, quien dirige con mano firme la comunidad de propietarios.

Sin dudas, esta es una situación que no gustará a todos. Antonio Recio, por ejemplo, se muestra inconforme con los cambios: “No me gusta el centro. No me gusta”, afirma en uno de los adelantos de la producción.

De esta manera, podremos ver la convivencia de los recién llegados con otros residentes, nuevas aventuras y desventuras de los personajes, así como las particulares juntas de vecinos que se desarrollarán con el sentido del humor que caracteriza a la ficción.

Laura Gómez-Lacueva como Greta en la temporada 13 de "La que se avecina" (Foto: Mediaset)

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “LA QUE SE AVECINA” - TEMPORADA 13

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 13 DE “LA QUE SE AVECINA” EN AMAZON PRIME VIDEO?

La nueva temporada de “La que se avecina” podrá verse a través de Amazon Prime Video desde el viernes 18 de noviembre. Ese día se estrenarán los 3 primeros episodios de la reciente entrega de la producción, antes de su lanzamiento en señal abierta.

Los otros 5 capítulos se publicarán semanalmente, hasta la difusión del gran final de temporada el viernes 23 de diciembre.

Por ello, lo único que necesitas para verlos es tener una suscripción activa al servicio de streaming. Accede desde este enlace.

La temporada 13 de "La que se avecina" podrá verse a través de Amazon Prime Video (Foto: Mediaset)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 13 DE “LA QUE SE AVECINA” EN TELECINCO?

Los espectadores en España también podrán ver el inicio de la temporada 13 de “La que se avecina” desde la señal de Telecinco. La cadena ha anunciado que el primer capítulo de esta entrega se estrenará el lunes 21 de noviembre, a las 22:50 horas.

Sin embargo, los otros 7 episodios aún no podrán ser emitidos en directo debido a lo derechos de exclusividad que posee la plataforma de streaming. En ese sentido, debemos esperar hasta el 2023 para disfrutar del resto de la temporada en señal abierta.