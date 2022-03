Kerem Bürsin, uno de los galanes turcos de fama internacional, conocido por su trabajo en “Love Is in the Air”, no ha tenido una vida fácil. El actor contó que cuando vivió en Estados Unidos sufrió de depresión y explicó que la provocó. Aquí los detalles.

El actor de “Sen Çal Kapımı” se mudó a los 12 años a los Estados Unidos y tuvo que trabajar muy allá para cumplir sus sueños de ser actor, consiguiendo algunos papeles pequeños, pero nada comparada con la fama que ha conseguido en Turquía.

Después de vivir 14 años en Estados Unidos, regresó a su país, donde debutó en pantalla con “Güneşi Beklerken”, interpretando a Kerem Sayer, hasta alcanzar la fama mundial con la comedia romántica “Love Is in the Air. Ahora el actor ha recordado parte de s infancia el país norteamericano.

¿QUÉ HIZO QUE KEREM BÜRSIN CAYERA EN LA DEPRESIÓN CUANDO ESTABA EN ESTADOS UNIDOS?

El guapo actor Kerem Bürsin, conocido por “Love Is in the Air”, habló sobre la infancia que vivió en Estados Unidos para el libro Your Story, del periodista Ömür Sabuncuoğlu, cuyos ingresos serán donados a la educación de niñas.

Bürsin confesó que había tenido depresión y que eso fue provocado por la incapacidad de entender su nombre mientras vivía en Estados Unidos. Kerem Bürsin se sintió excluido por su nombre en esos años, siempre le preguntaban de dónde provenía su nombre y apellido.

Kerem Bürsin tuvo algunas complicaciones con su nombre (Foto: Medyapım / MF Yapım)

Contó, sin embargo, que su opinión cambió cuando su padre le explicó que su nombre provenía del poema “Ser como Kerem” de Nazım Hikmet. El guapo actor se reconcilió así con su nombre.

Kerem Bürsin, quien dice que insistió en que los gerentes cambiaran su nombre cuando quería ser actor, dice que se dio cuenta de que su nombre es único, sobre todo en el extranjero…

Durante la adolescencia de Bürsin, en 2001, ocurrieron los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York y, como reacción al ataque terrorista perpetrado por Al Qaeda, los árabes y musulmanes fueron discriminados y amenazados en Estados Unidos. Muchos, incluso, trataron de ocultar sus raíces.

Proyectos

Kerem Bürsin todavía no aceptó un proyecto después del final de la serie Sen Çal Kapımı. Se dice que el guapo actor ha pactado con Disney Plus, pero de momento prefiere actuar en comerciales en este proceso.

La película de Kerem Bürsin llamada Eflatun, que se rodó antes de la pandemia, ha pasado a primer plano recientemente. No se hizo ninguna declaración sobre la fecha de lanzamiento de la película, que compartió con İrem Helvacıoğlu en el papel principal.

¿POR QUÉ VIVIR EN ESTADOS UNIDOS HIZO QUE KEREM BÜRSIN OLVIDE SUS RAÍCES TURCAS?

Durante su estancia en Italia, Kerem Bürsin fue invitado al programa “Verissimo”, de Silvia Toffanin, con quien mantuvo una larga conversación. Entre sus revelaciones más personales, el actor contó que hubo un momento de su vida que sitió que estaba olvidando sus orígenes.

De acuerdo con el galán turco, pasar tanto tiempo fuera de Turquía llegó a pasarle factura y, con el paso de los años, fue olvidando su lugar de origen. Él creció como un estadounidense más, acostumbrado a las tradiciones anglosajones y con el inglés como su primera lengua. Sin embargo, sabía que provenía de otro país y no lo podía ocultar.

En muchas oportunidades, las personas le preguntaban de dónde venía su nombre o su apellido y el actor decía que era turco, aunque no se sentía de dicho país pues no conocía bien su cultura. De hecho, Kerem Bürsin solo visitaba Turquía en vacaciones.

Así continuó su vida, sin profundizar la verdadera identidad del país donde nació. Fue recién cuando se mudó a Turquía, cuando ya era adulto, que pudo acercarse más a sus raíces.