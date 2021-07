Finalmente, la exitosa telenovela turca “Mujer” (“Kadin” en su idioma original) emitió su último capítulo el pasado 28 de julio, fecha en la que se conoció el desenlace de la historia de Bahar y de varios personajes que aparecieron a lo largo de la trama, que aterrizó a la parrilla de Antena 3 hace poco más de un año.

Si bien, el final que tuvo la protagonista llenó de satisfacción a la audiencia española porque llega a alcanzar el éxito con su libro y su vida personal es muy dichosa tras sellar su amor con Arif, nadie podrá olvidar todo lo que luchó para ser feliz. Enterarse que Sarp no había muerto, la enfermedad que casi la mata, el fallecimiento de su madre Hatice y el deceso – ahora sí – de Sarp han sido algunos eventos que la marcaron por completo.

Mientras se enfrentaba a estas duras situaciones, también tenía que lidiar con el odio que le tenía su hermanastra Sirin, quien se había encargado de hacerla infeliz: provocó que Sarp cayera del ferry y le hizo creer que Bahar y sus hijos habían muerto, inventó un romance con el esposo de su hermana, acabó con la vida de Sarp e hizo que Doruk casi se lance por la ventana.

A raíz de la sed de venganza incontrolable que le tenía a su hermana mayor, te contamos por qué razón Sirin odiaba de tal manera a la protagonista.

La sed de venganza de Sirin es incontrolable y hace de todo para destruir a su hermana. (Foto: Fox Turquía)

¿POR QUÉ SIRIN ODIA TANTO A BAHAR?

En el último capítulo de “Mujer”, vemos cómo Sirin recibe el castigo que se merece por tanto daño y las innumerables desgracias que ha ocasionado. Aunque en un inicio es intervenida por la policía tras confesar sus crímenes, luego que Enver le tendiera una trampa, ella es llevada a un centro psiquiátrico, lugar donde el desprecio, rencor y rechazo por su hermanastra sigue. No olvidemos su reacción cuando vio a Bahar fuera del centro mientras esperaba a su padre.

Pero ¿cómo nació este sentimiento tan negativo? Sirin odia a Bahar porque la considera culpable de todas las desgracias que ha sufrido en su vida: perder el amor de sus padres, la muerte de Hatice, de robarse el afecto del hombre que amaba y de quedarse con su casa.

En pocas palabras, la detesta por haberse quedado con Sarp, el hombre por el que se obsesionó; por ganarse el cariño de Enver, quien pese a no ser su padre biológico la quiere; y por ser muy bondadosa, al igual que sus pequeños hijos. Por ello, su sed de venganza no cesa y busca destruirla por completo, aunque a veces eso signifique dañar al resto por el solo hecho de verla infeliz.

Recordemos que en el penúltimo episodio, cuando Sirin pide ayuda a su padre para que escape y ‘cambie de vida’, ella le confiesa algunas cosas que había realizado con el fin de acabar con Bahar.

“Claro que lo maté [a Sarp], pero tenía que hacerlo, él moriría plácidamente y la enfermera pensaría que había sido error suyo, ¿verdad? Eso era una señal, por eso le cerré el gotero. Quería que sufriera Bahar, ella me arruinó la vida: me quitó a mamá, a Sarp y a ti, incluso la casa; hizo que muriera mamá, así que lo he perdido todo por culpa de Bahar”, le cuenta detalladamente a Enver, quien no puede creer lo que escucha.

Luego le pregunta por qué intentó acabar con el hijo de su hermana y ella contesta firmemente: “Sí, también [quería que muriera] porque piénsalo bien papá: No podría haber una cosa más horrible para Bahar, después de haber perdido a mamá y a Sarp, [la muerte de Doruk] eso la hundiría en la miseria, piensa en la cantidad de dolor que sentiría; si el niño se tiraba por la ventana, su cuerpo quedaría reventado sobre la acera y yo así conseguiría la venganza sobre Bahar que he buscado siempre”.

La vez que Bahar enfrenta a Sirin por la llegada de Nezir a la fiesta de Doruk. (Foto: Fox Turquía)

Aunque reconoce lo que hizo, en todo momento señala que actuó bajo señales. “Eso también fue una señal, te lo juro porque fue Doruk el que me enseñó el colchón en la acera y yo solamente le dije que lo habían dejado ahí para que saltar y me creyó, yo no he hice nada. Todo fue una señal. Me he limitado a seguir las señales, nada más. Créeme, hice todo en base a señales”, le confiesa ante la mirada atónita de su padre.

Después de ello, Sirin se retira sin saber que la policía estaba al tanto de todo, pues su progenitor tenía un micrófono oculto. Ella es intervenida, pero al notar que tenía serios problemas mentales es trasladada a un centro psiquiátrico.