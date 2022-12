El anuncio del embarazo de Yailin La Más Viral, la esposa de Anuel AA, ha sido un momento muy feliz para algunos, pero una gran sorpresa para otros. No solo por lo reciente de su unión, sino también por la polémica alrededor de la supuesta hija que tuvo con Melissa Vallecilla hace tan solo unos meses.

En marzo de este año, contó que estaba embarazada del rapero y su hija, a la que llamó Gianella Gazmey Vallecilla, nació el 13 de junio de 2022.

Como habrán notado, la bebé lleva el apellido del cantante puertorriqueño, quien en realidad se llama Emmanuel Gazmey Santiago. Aunque no ha dado ninguna información al respecto, el intérprete de “Adicto” supuestamente pidió una prueba de paternidad que habría salido 99.9% positiva, según el reporte del programa “El Gordo y la Flaca”.

El nacimiento de Gianella se dio, precisamente, cerca a la fecha en la que Anuel AA y Yailin La Más Viral contrajeron nupcias. Por ello, Melissa Vallecilla ha recibido muchas críticas y comentarios negativos a través de las redes sociales, donde comparte fotos con su hija.

¿CÓMO REACCIONÓ MELISSA VALLECILLA ANTE EL EMBARAZO DE YAILIN LA MÁS VIRAL?

El 21 de noviembre, Anuel AA y Yailin La Más Viral confirmaron que esperaban un bebé y, un día después, se dio a conocer que se trataba de una niña a la que llamarán Cataleya. Por supuesto, han surgido muchas dudas alrededor de lo que opina Melissa Vallecilla acerca de esta noticia, pues todo indica que el cantante no estuvo tan feliz con su embarazo como con el de su esposa.

A través de sus historias de Instagram, Vallecilla aprovechó la oportunidad para responder las interrogantes de sus casi 400 mil seguidores. Uno de los usuarios le preguntó cómo maneja todos los mensajes de odio que dejan en su perfil y las acusaciones que hacen. Sin embargo, eligió no hablar directamente acerca del embarazo de Yailin.

“La mayoría de las personas que tienen algo malo que decir no son felices. Porque créeme que cuando tú eres feliz y te sientes bendecido, no te nace la necesidad de destilar veneno, pero eso la verdad a mí no me afecta”, escribió como respuesta.

Captura de pantalla de las historias de Instagram de Melissa Vallecilla, la madre de la supuesta hija de Anuel AA (Foto: Melissa Vallecilla / Instagram)

Esto hace referencia a los comentarios que han dejado algunos usuarios responsabilizándola del fin de la relación de Anuel AA con Karol G y de tratar de obstaculizar su nueva relación con Yailin La Más Viral.

LOS COMENTARIOS QUE LE HAN DEJADO A MELISSA VALLECILLA

Pese a no conocer la situación completa, algunos fanáticos de Anuel AA y Yailin La Más Viral se han tomado el tiempo para dejar mensajes ofensivos e hirientes en contra de Melissa Vallecilla. Entre algunas de las acusaciones que hacen en su contra, está el hecho de que aseguran que habría salido embarazada a propósito.

“¡Mija! Pero usted se metió en la relación de Karol G con Anuel y ahora viene a querer buscar sonido con Yailin. Respete y sepa que lo usted era un rato, y se aprovechó para quedar preñada”, escribió un usuario.

Debido a esto, Melissa ha tenido que desactivar y ocultar muchas de sus publicaciones en Instagram, donde aparece junto a su hija.

Captura de pantalla de los comentarios que han dejado en las publicaciones de Melissa Vallecilla (Foto: Melissa Vallecilla / Instagram)