Tras su legada a Netflix, la segunda temporada de “La reina del flow” se ha posicionado en el Top10 de las producciones más populares de la plataforma streaming. Uno de los factores que influyen en el éxito de la telenovela colombiana, además de su historia y sus protagonistas, es la música urbana.

El melodrama de Caracol Televisión sigue la vida de Yeimi Montoya (Carolina Ramirez), Charly Cruz (Carlos Torres) y otros reguetoneros colombianos que buscan triunfar en una industria musical muy competitiva. Por lo tanto, los actores se inspiraron en conocidos artistas de reggaetón.

Desde Maluma, J Balvin y muchos exponentes más. Incluso, algunos artistas aparecieron en “La reina del flow” como Sebastián Yatra y Karol G.

¿QUÉ CANTANTES INSPIRARON LOS PROTAGONISTAS DE “LA REINA DEL FLOW”?

YEIMY MONTOYA

En una entrevista con El Espectador, Carolina Ramírez contó que primero se fijó en JLo aunque también se inspiró en Ivy Queen. “Lo primero que hice para empezar a construir a Yeimi Montoya, ‘La reina del flow’, fue establecer referentes reales y aparecieron ante mí algunos muy claros. La primera en surgir fue Jennifer López, y tan pronto la vi supe que ése era el estilo que quería darle al personaje”.

“Aunque después investigué comportamientos maravillosos de Ivy Queen”, agregó la actriz colombiana reconocida por su papel como protagonista de la telenovela “La hija del mariachi” y por interpretar a la heroína Policarpa Salavarrieta en la serie “La Pola”.

Ivy Queen es una de las artistas que inspiró la creación de Yeimy Montoya de "La reina del flow" (Foto: Robyn Beck/AFP)

CHARLY FLOW

El personaje de Carlos Torres tiene influencia de varios famosos reguetoneros. “En mi caso personal tuve muchos referentes. Digamos que, durante el rodaje, vivía actualizado con todo lo que estaba pasando con la mayoría de los artistas del género urbano, especialmente los colombianos como J Balvin, Maluma, Piso 21 y Reykon”, señaló en conversación con Kienyke.

Aunque también aclaró que su inspiración es solo de su manera vestir, caminar, expresarse, ya que Charly “pasa por unas situaciones que estoy seguro que ninguno de ellos ha pasado y, si han pasado, yo no me he enterado”, explicó el actor de 33 años reconocido por participar en “Niñas mal”, “Pobres Rico”, “Salas de urgencias”, “Francisco el matemático” y “Amar y vivir”.