“La reina del flow” 2 se ha posicionado como una de las secuelas más vistas de la televisión colombiana. El regreso de ‘Yeimy Montoya’ y ‘Charly Flow’ ha hecho que los televidentes se den cita todos los días a las 9 de la noche para seguir la historia de estos personajes que cada día se ven amenazados por ‘Manin’ que ha regresado con sed de venganza.

Pero más allá de los actores principales, los nuevos personajes han llamado mucho la atención de los televidentes y una de ellas es Camila Taborda, cuyo papel es el de ‘Zafiro’, la mano derecha de ‘Mike Rivera’.

La actriz de 22 años ha ganado mucha popularidad por su belleza, jovialidad, inteligencia y audacia, así como su profesionalismo en cada una de las escenas que ha protagonizado. Sin embargo, el camino no ha sido fácil en medio de la pandemia, así que como muchos en algún momento pasó tremendo susto al pensar que se había contagiado de COVID-19.

EL SUS DE CAMILA TOBARDA EN MEDIO DE LA REINA DEL FLOW 2

Camila Tobarda se está ganando el cariño del publico por su gran talento y según cómo lo reveló hace unos días, la actriz hizo casting para interpretar a una de las malvadas ayudantes de Manín, sin embargo, la producción la ficho para ser ‘Zafiro’ y sin duda, fue una gran decisión.

La actriz colombiana abrió su corazón y dio detalles en la emisión del noticiero sobre un susto que hace poco pasó en pleno set de grabación y que la llenó de preocupación por su salud, pues pensó que se había contagiado de covid-19 después de experimentar unos extraños síntomas.

“Como estábamos en el tema de la pandemia, había muchos casos positivos durante las grabaciones. Y un día estaba yo grabando, súper normal, tenía todas las escenas del día. Cuando a mitad del día me sentí como rara, estaba en plena escena y veo al asistente de dirección como doble. Pensé que me iba a desmayar”, fueron las palabras con las que comenzó su relato.

Luego de esto, la actriz agregó que en ese momento estaba haciendo una escena con ‘Mike’, quien logró percatarse de lo mal que estaba. “Él me sintió muy fría y sintió que estaba temblando, me dijo: espere, espere, corten, a Camila le está pasando algo...”, precisó.

Entre los síntomas que recuerda haber experimentado afirmó: “tenía el corazón a mil, estaba sudando, estaba súper mal, no podía respirar bien”. Fue por ese motivo que Taborda fue enviada a su casa por una sospecha de covid-19.

Según Camila mencionó en Noticias Caracol, permaneció por varios días encerrada en su casa y hasta le hicieron varias pruebas de coronavirus, las cuales siempre arrojaron negativo como resultado. No obstante, contó que en medio de la situación encontró un médico que dio con el diagnóstico verdadero.

“Tenía un broncoespasmo en un pulmón por no cuidarme del frío. Entonces, lo que hace esto es que no deje que llegue suficiente oxígeno al cerebro y por eso los mareos, el corazón acelerado, todo eso. Me salvé del covid-19 pero me dio un broncoespasmo”, expresó la actriz de ‘La reina del flow 2″.