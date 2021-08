Carlos Torres es un actor colombiano que forma parte de la telenovela “La reina del flow”, una de las producciones que se lleva la preferencia del público de Netflix. De esta manera, el intérprete que da vida a Charly Flow se dio un tiempo para conversar con sus seguidores y responder sus inquietudes, sobre todo las relacionadas a las escenas más íntimas de la historia de Yeimy Montoya.

El artista de 32 años dio carta libre a sus fans para que pregunten sus inquietudes sobre la serie y todo lo que hay detrás de la pantalla.

De inmediato, los usuarios le consultaron sobre las escenas más candentes de “La reina del flow” y lo que conllevaba para un actor como él.

Torres, de esta manera, le dio a sus fans los detalles que buscaban para romper mitos de cómo se filma la telenovela colombiana y lo que implica hacer un trabajo así frente a las cámaras.

¿POR QUÉ LAS ESCENAS DE PASIÓN SON DIFÍCILES PARA CARLOS TORRES?

Carlos Torres manifestó que le resulta muy incómodo grabar escenas de intimidad en “La reina del flow”, así como en otras producciones televisivas en las que ha trabajado.

“Son muy difíciles de hacer, porque uno siempre está nervioso e incómodo, cuidando que no se le vea más de la cuenta, pero a la vez uno quiere que la escena se vea real, con pasión y fuerza. Son super incómodas esas escenas”, manifestó.

Además, aclaró que, en su caso, nunca ha grabado totalmente desnudo y que sus compañeras del set tampoco han estado sin ropa en su totalidad. “No puedo hablar por todos mis compañeros, pero en mi caso personal no, nunca, ni tampoco he tenido una compañera con quien me haya tocado completamente desnuda, siempre hay algo que nos protege y nos tapa. Además, nos acomodamos de cierta manera para que no se vean”, explicó Torres.

¿”LA REINA DEL FLOW” TENDRÁ UNA TERCERA TEMPORADA?

Aunque ha tenido éxito y una buena recepción de la historia, “La reina del flow” culminará sus capítulos con la segunda temporada. La tercera no será una realidad, según sus protagonistas.