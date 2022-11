Hace algún tiempo, la actriz Kika Edgar se deshizó en burlas hacia una revista que hacía mención de un posible romance entre ella y Humberto Zurita, viudo de Christian Bach. Hoy, luego de que la relación entre el actor y Stephanie Salas saliera a flote, los rumores entre ambos desaparecieron de todas las portadas debido a su lejanía. ¿Dejaron de ser amigos?

Uno de los rumores más sonados de los últimos años tuvo que ver precisamente con Kika Edgar y Humerto Zurita, sobre todo, luego de que coincidieran en las grabaciones de “La Reina del Sur”, incluso, una publicación por un conocido medio local evidencia que ambos actores salieron a cenar en un conocido restaurante ubicado en la capital mexicana.

En su momento, el actor de 68 años salió a defenderse de los rumores que lo situaban a lado de la bella Kika, evidenciando que es libre de salir con las personas que él crea conveniente.

Kika Edgar junto a Zurita en un restaurante en México (Foto: Kika Edgar / Instagram)

“No tenía nada que ver con la realidad, lo que ellos tomaron fue, salir del restaurante, salimos de la camioneta e irnos. Todo lo demás lo inventaron, que si la edad de ella y yo […] De qué me pueden acusar. Qué les importa si salí con una amiga o un amigo”, señaló Zurita en diálogo con Mara Patricia Castañeda.

Además de desmentir una posible relación con Edgar, el estelar de “La Reina del Sur” también dejó en claro que rehará su vida luego del fallecimiento de Christian Bach, ya que logró ‘cerrar ciclos’ de todas las maneras posibles.

Humberto Zurita estuvo casado con Christian Bach hasta 2019, año en que falleció la actriz (Foto: Humberto Zurita / Instagram)

“Ya nadie cabe en mi corazón como Christian. Esa otra persona tendría que entender que nuestro amor va a ser diferente, porque ya tuve hijos y conocí el amor, afortunadamente, porque la vida sin amor no tiene sentido. Yo afortunadamente yo ya lo conocí y ahora ya me puedo divertir. Con todo el permiso […] Pasé ciclos, primero de tristeza, de no comprender, de enojarme con todo lo divino la naturaleza es cruel”, puntualizó.

ZURITA Y SALAS, UNA NUEVA OPORTUNIDAD EN EL AMOR

No obstante, Zurita confirmó en octubre pasado que volvió a darse una oportunidad en el amor junto a Stephanie Salas, a quien inclusó le dijo que “la ama”. Esta declaración de amor soprendió a propios y extraños, ya que siempre fue vinculado con Edgar en los meses anteriores.

Recordemos que este es la primera relación oficial del actor luego de que falleciese Cristian Bach, su esposa durante 33 años y madre de sus hijos. Vale decir que la estrella de “Bajo un mismo rostro” partió el 26 de febrero del 2019 a la edad de 59 años en Los Ángeles.

ASÍ REACCIONÓ EDGAR AL ROMANCE DE HUMERTO ZURITA Y STEPHANIE SALAS

Tras confirmarse la relación entre Zurita y Salas, la prensa acudió a Edgar para preguntarle la manera en que vivió el romance entre su ex compañero de rodaje junto a Stephanie. En el portal “De primera mano”, la actriz indicó que estaba muy feliz por esta nueva etapa del histrión de 68 años.

" ¡Yo feliz!, ¿cómo lo voy a tomar?, ¡que increíble!”,indicó la experta en artes escénicas.