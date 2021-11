El fundador y actual integrante del Grupo Firme de México, Eduin Caz, quien lleva más de doce años de casado y que tiene un matrimonio estable con Daysi Anahy, ha visto opacada su felicidad luego que una usuaria de la red social Tik Tok asegurara que ha tenido una aventura amorosa con él. Ante ello, los fanáticos del artista salieron en su defensa.

El Grupo Firme es una de las bandas musicales más exitosas de los últimos años debido a que es considerada un referente de la música regional en su país. Sus canciones entre las que se encuentran “Pídeme”, “El roto”, “El tóxico”, “Gracias”, “Juro por Dios”, entre otras, se han convertido en las favoritas del público quienes les demuestran todo su apoyo y admiración en cada una de las presentaciones del grupo.

Eduin Caz es uno de los artistas más destacados y respetados en el mundo de la música regional y ello queda demostrado durante los conciertos del Grupo Firme que congrega a miles de seguidores y fanáticos.

Actualmente, Eduin Caz es un artista muy seguro cuando está frente al público, ante las cámaras o en cualquier otro tipo de evento. Además, en el ámbito personal vive junto a Daysi Anahy, quien se convirtió en su esposa hace más de 12 años.

QUIÉN ES LA TIKTOKER QUE ASEGURA HABER TENIDO UN ROMANCE CON EDUIN CAZ

Actualmente, en las redes sociales se puede encontrar a miles de usuarios quienes también son conocidos como influencers y que llaman la atención de un sector de la población debido a los videos que publican en las distintas plataformas de internet.

Precisamente, en Titk Tok hay una joven identificada con el nombre de Lizethe García con usuario @soybienmamonaokkk quien hizo una publicación referido al cantante.

“Se me podrán quemar las tortillas, pero nunca quemar al cantante que me rogaba que nos viéramos cada que venía a tijuana aunque tuviera 12 años de relación perfecta con su esposa”, publicó la joven acompañado de un video donde se podía ver su rostro.

Captura de pantalla de Tiktok.

Tras ello, la reacción de los usuarios de la famosa red social no se hizo esperar y una serie de comentarios inundaron el video publicado por la joven. En los mensajes le pedían que evidenciara que era verdad lo que venía manifestando.

Ante ello, la usuaria publicó otra fotografía de la presunta conversación que hubo entre el cantante y ella mediante Instagram vía inobx. Pero para los seguidores de la red social eso se trataría de un montaje debido a que no se aprecian las fechas.

Captura de pantalla de Tiktok.

La tiktoker actualmente cuenta con más de 15 mil seguidores. Lo que también llama la atención es que son pocos los videos que ha subido a su red social de Tik Tok, pues, solo tiene nueve.

EDUIN CAZ SE PRONUNCIÓ Y PIDIÓ QUE PIENSEN EN SU FAMILIA

La respuesta llegó por parte del propio cantante Eduin Caz quien mediante sus historias de Instagram agradeció a todos sus miles de fanáticos quienes no creyeron en esa versión de la tiktoker, argumentando que nada de lo que se dijo en el video difundido era verdad.

“Piensen también que yo tengo familia y aveces salen personas afectadas; si quieren una publicidad ustedes díganme y yo la comparto en caliente pero no me haga eso porque me ponen mal a los niños”, señaló.

Rápidamente la respuesta de Caz se hizo viral y fue publicada en la red social de Twitter.