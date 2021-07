Seray Kaya, la villana de “Mujer” (“Kadin” en su idioma original), quien actualmente se encuentra grabando una producción de época en Turquía, se ha ganado la admiración de la audiencia no sólo de su país, sino también de las naciones donde las telenovelas turcas son emitidas.

MÁS INFORMACIÓN: Qué piensa Seray Kaya sobre su personaje Sirin

Aunque es amada y odiada por su gran papel en la serie que gira en torno a Bahar, la joven actriz se animó a contar un trágico episodio que vivió cuando tan solo era una niña. La revelación sorprendió a todos.

¿QUÉ TRÁGICO SUCESO VIVIÓ SERAY KAYA?

La joven actriz reveló a través de redes sociales que cuando era pequeña sufrió abuso sexual por parte del padre de una de sus amigas.

“¡Yo también era una niña! Tenía demasiado miedo para decírselo a mi familia y guardé silencio. No soy culpable del abuso al que me ha sometido muchas veces el padre de mi amiga. Ya no tengo miedo. Seguiré siendo la voz de los demás, seré una voz para los niños que no pueden ser escuchados y que sufren abusos”, contó en una historia.

La actriz dijo que se convertirá en la voz de los menores que son abusados. (Foto: Seray Kaya /Instagram)

¿QUÉ LA ANIMÓ A REVELAR QUE SUFRIÓ ABUSO SEXUAL?

La histrión de 30 años se animó a contar su historia luego de que Hafsanur Sancaktutan, actriz de la serie “Last Summer”, compartió que también fue violada y animó a liberarse a quienes también habían sido abusados.

“¡Lee, esta historia es muy familiar! ¡Todos los que se callan y dicen que es una pena no ser escuchados! ¡Sí, tú también! ¡Lo admito, mi historia es similar a esta! ¿Debo revelar a todos también? ¿Están avergonzados de lo que hicieron?”, comenzó diciendo.

Tras ello narró la lamentable experiencia que le tocó vivir: “Mi abuelo abusó de mí, era nieta de un pedófilo. Mis primos, vecinos y compañeros de trabajo me acosaron. No nos avergüenza, no tenemos miedo. Lo sé. ¡No estamos solas! Chicas, ¡no se callen! No se callen más porque no estamos solas. Ustedes son muy valiosas porque las queremos mucho. Me encanta”.

¿QUIÉN ES SERAY KAYA?

Seray Kaya se ha convertido en un rostro muy cotizado en Turquía. Inició en el mundo de la actuación cuando terminaba la secundaria; por lo que ni bien salió del colegio se inscribió para seguir estudios de teatro, pero para solventar los gastos hizo un curso de maquillaje.

La primera vez que salió en pantallas fue en 2012 cuando obtuvo un pequeño papel en “Huzur sokagi”. Dos años después fue llamada a protagonizar “Kocamin Ailesi”, pero el papel que la llevó a ser reconocida fue Sirin con “Mujer”.