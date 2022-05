Actualmente, Karol G es una de las más importantes estrellas del género urbano. Tras su espectacular aparición en el icónico Festival Coachella y los importantes números que ha generado con su tour mundial, ella se ha posicionado como una de las cantantes colombianas más famosas de los últimos años.

MÁS INFORMACIÓN: Karol G sorprende con foto junto a misterioso hombre y fans especulan que es Feid

Sin embargo, algo que ha llamado la atención recientemente es la difusión en redes sociales de una entrevista que dio la ‘Bichota’ hace un año. En esta, la artista aclara por qué no pudo conseguir una colaboración con una de las más grandes divas de la música latina.

A continuación, conoce toda la verdad respecto al supuesto rechazo de Shakira a grabar una canción con Karol G.

KAROL G Y SU PROPUESTA A SHAKIRA

Durante una entrevista concedida al canal de YouTube MoluscoTV, en el año 2021, Karol G hizo un repaso por diversos momentos críticos de su carrera. En ese sentido, la colombiana se refirió a la supuesta negativa de Shakira frente a la posibilidad de colaborar con ella. De esa manera, explicó cómo surgió la idea de cantar al lado de la exitosa intérprete de “Waka Waka”.

“Yo tengo una canción que se llama Punto G. En la canción yo digo: ‘Si anda con Shakira, JLo o Karol G’, entonces yo dije: ‘voy a llamar a Shakira y si se presta la oportunidad, pues llamamos a JLO y hacemos la canción’. No estoy diciendo que estoy a su nivel, pero estoy diciendo que Daddy Yankee nos enseñó que los artistas que son muy grandes también les dan la oportunidad a nuevos artistas porque es lo que viene”, narró la cantante.

Así, recordó su colaboración con Nicky Minaj y cómo no tuvo temor de pedirle que canten juntas el tema “Tusa”.

“Entonces, no me dio susto tocar la puerta, así como un día se la toqué a Nicki Minaj y me dijo que sí, le mandé un DM y me dijo que sí, así de fácil”, manifestó.

¿SHAKIRA RECHAZÓ A KAROL G?

A continuación, la colombiana recordó qué fue lo que pensó en ese momento y cuál fue la respuesta del equipo de Shakira frente a su propuesta: “¿Qué era lo peor que podía pasar? Que me dijeran que no, y eso pasó”, puntualizó.

En seguida, ella aclaró que no fue su compatriota la que le dijo que no, sino al entorno laboral de esta.

“No digo que fue ella. Yo nunca dije ‘se la mandé a Shakira’ y ella me dijo que no quiere cantar conmigo. No. A su equipo, a su disquera, a lo más cercano que pudimos llegar, mandamos la canción y no se dio”, dijo la ‘Bichota’.

Pese a esto, la artista negó que haya dejado de lado su admiración por la nacida en Barranquilla. Al contrario, señaló que ella la inspiró en muchos momentos de su vida y por eso la respeta mucho.

LAS COMPARACIONES DE KAROL G CON SHAKIRA O JENNIFER LÓPEZ

En la misma conversación, Karol G también aclaró que no tiene la intención de compararse con artistas como Shakira o JLO, dado que ella recién está iniciando su carrera y las otras ya son leyendas de la música.

“Jamás en mi vida, ellas son artistas que tienen años de trayectoria, que han hecho cosas mundiales impresionantes. Yo vengo en el camino. El día de mañana, si yo tengo otra canción que yo siento que es para hacerla con ella en mi corazón, voy a volver a tocar la puerta, pero no tengo nada en contra -como lo han pintado-. No estoy molesta, ha sido más lo que han creado que lo que yo conté”, afirmó la cantante.

La artista negó tener rencores con Shakira (Foto: Karol G / Instagram)

SHAKIRA SOBRE KAROL G

Esta entrevista también trae al recuerdo la presentación de Karol G en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2022, en donde la colombiana le hizo un homenaje a Shakira cantando su icónico tema “Hips Don’t Lie”.

Tras esto, la famosa artista destacó el gesto en sus redes sociales con un sentido mensaje: “Orgullosa de ti, Karol G en Coachella. ¡Gracias por el cariño! ¡Felicidades y sigue volando alto!”, escribió.

Orgullosa de ti @karolg en Coachella!! Gracias por el cariño! Felicidades y sigue volando alto!!!❣️ pic.twitter.com/62dQPOJiYb — Shakira (@shakira) April 18, 2022

De esta manera, ambas han dejado claro que no hay ninguna enemistad entre las dos y, si bien no hay rumores de una próxima colaboración, esto es algo que no se ha descartado del todo.