¿Can Yaman tiene novia? El galán turco no deja de sorprender no solo por sus nuevos retos en la pantalla, sino que también por sus relaciones sentimentales. Tras romper con la locutora Diletta Leotta, a la celebridad de las telenovelas turcas se la ha vinculado con Francesca Chillemi, la actriz italiana con la que protagoniza la nueva serie “Violet Like the Sea”. Conoce aquí lo que hay detrás de los rumores entre la nueva pareja en la ficción.

El modelo y también abogado no deja de causar comentarios tanto en las redes sociales como en los medios internacionales. Su trabajo ha sido destacado en los últimos años con producciones como “Dolunay: Luna llena”, “El hombre equivocado”, “Pájaro soñador”, “Amor obstinado”, entre otros.

Su trayectoria, en la actualidad, lo llevó a Italia para nuevos proyectos audiovisuales. Por ejemplo, ha retomado “Sandokan”, una ficción histórica que impulsará más su carrera como actor.

Pero hay otra historia que también lo ha hecho merecedor de la atención público: “Violet Like the Sea”, donde la química con Chillemi se ha vuelto sospechosa para los que siguen de cerca su vida privada. Esto es lo que se sabe de la relación entre Yaman y la artista italiana.

Can Yaman en una fotografía para sus redes sociales. (Foto: Can Yaman / Instagram)

¿FRANCESCA CHILLEMI ES LA NOVIA ACTUAL DE CAN YAMAN?

El actor turco Can Yaman ha sorprendido a sus seguidores al publicar, en su cuenta oficial de Instagram, una fotografía sonriendo junto a la actriz italiana Francesca Chillemi, con quien se le ha relacionado en los últimos días tras culminar su relación con la locutora Diletta Leotta.

Los rumores aumentaron sobre todo porque ambos protagonizarán la nueva serie “Violet Like the Sea”, donde compartirán escenas más que románticas. Ya se ha filtrado un beso entre ambos en medio de las grabaciones, así como salidas fuera del trabajo entre las celebridad, lo que ha activado las alarmas de un posible romance.

Ahora, en medio de todas las especulaciones, Yaman ha subido una fotografía donde se le ve sonriente y abrazando por la cintura a Chillemi, al aire libre, en lo que parece un parque recreativo de verano. “Hermosa como el sol”, es la descripción que ha hecho el intérprete en italiano.

Esto, por supuesto, ha sido tomado como una confirmación del amor que existe entre ambos. Sin embargo, otros más escépticos, sospechan que se trate de una forma de generar un mayor publicidad e interés en la producción televisiva que protagonizan. Los trascendidos seguirán hasta que Yaman o Chillemi oficialicen directamente en una relación sentimental.

¿QUÉ DIJO ANTERIORMENTE CAN YAMAN SOBRE FRANCESCA CHILLEMI?

Además, ante los rumores de los medios de comunicación y los seguidores en redes sociales, Can Yaman se pronunció al respecto durante una rueda de prensa para promocionar “Violet Like the Sea”, la nueva serie que protagoniza junto a Francesca Chillemi, quien sería su nuevo amor no solo en la pantalla chica.

“Ella y yo nos llevamos muy bien”, fue lo que respondió el galán turco al ser consultado sobre su posible acercamiento romántico hacia su coprotagonista. A pesar de que no dio más detalles, tampoco descartó de que solo tengan una relación laboral por la producción televisiva.

Esto ha dado pie a más sospechas por parte de los seguidores de las estrellas, porque se los ha visto cenando junto en un restaurante de Palermo donde habían grabado los capítulos de la primera temporada de la serie italiana, que también se filmó en Roma.

Can Yaman también es modelo y el rostro de diversas marcas. (Foto: Can Yaman / Instagram)

¿QUIÉN ES CAN YAMAN?

Can Yaman es un actor, modelo y abogado turco. Es conocido por haber protagonizado las series turcas “Dolunay”, “Bay Yanlış” y “Erkenci Kuş.” Esta última lo llevó a la fama y le hizo ganar un Golden Butterfly Award a Mejor Actor de Comedia Romántica.

A sus 32 años goza de una enorme fama internacional como actor de series y telenovelas, además es modelo gracias a su gran atractivo físico que hizo de él uno de los galanes turcos por excelencia. Hoy tiene millones de seguidores en el mundo que están pendientes de él.