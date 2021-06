Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo son una de las parejas más estables del mundo del espectáculo en Colombia. Tras un largo noviazgo, se casaron en 2019 y desde entonces parecen vivir una eterna luna de miel a pesar de las recargadas agendas que tienen debido a sus recargadas agendas.

La recordada ‘Catalina Santana’ tuvo que mudarse por unos meses a la locación donde se graba la telenovela “Café con aroma de mujer” y el exparticipante de Exatlón decidió poner un alto a la actuación para dedicarse al negocio agrícola.

El amor, la amistad y la complicidad los ha convertido en una de las parejas más solidad de estos tiempos y ambos se apoyan para seguir creciendo profesionalmente. Por esto es que decidimos recordar aquel romántico día en que Sebastián Caicedo decidió pedirle matrimonio a Carmen Villalobos a través de una llamada telefónica que fue televisado, ya que el colombiano se encontraba participando en el reality Exatlón Estados Unidos.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo pasean por las calles de Madrid. (Foto: Instagram)

LA VEZ QUE SEBASTIÁN CAICEDO LE PIDIÓ MATRMONIO A CARMEN VILLALOBOS

En 2018, Sebastián Caicedo fue convocado para ser parte del reality “Exatón Estados Unidos” y por más de un mes tuvo que estar alejado de su entonces novia, Carmen Villalobos.

En un segmente del programa todos los concursantes tenían la oportunidad de realizar una llamada, el colombiano no dudó en comunicarse con su ‘princesita’ y la felicidad los embargo a ambos.

“Eres el amor de mi vida, quiero pasar el resto de mi vida a tu lado” comenzó el actor la llamada con la protagonista de Sin senos sí hay paraíso y es así que el colombiano no dudó en hacerla la gran pregunta.

“Amor quiero casarme contigo, ¿quieres casarte conmigo?”, le dijo Sebastián mientras las cámaras de televisión transmitían su llamada, “¿qué?”, fue la respuesta de Carmen Villalobos sin poder dar crédito a la pedida de matrimonio de la que estaba siendo protagonista. “Te estoy pidiendo oficialmente que si te quieres casar conmigo”. La colombiana realmente no cabía de emoción y contestó con un “ay no lo puedo creer, ¿es en serio?”, a lo que el actor de El Chema respondió con una enorme sonrisa “sí es en serio”.

Como en una pedida de mano digna de una telenovela no pudieron faltar las lágrimas, y aunque el guapo actor intentaba contenerlas Carmen no se pudo aguantar. “ay Dios mío, voy a llorar más, ¡sí, me quiero casar contigo, no me lo puedo creer que me lo hayas dicho!”.

“No me quiero distanciar de ti ni por trabajo ni por compromisos… y quiero que sigamos construyendo la vida que llevamos juntos desde hace más de 10 años, en un nuevo paso, con la bendición de Dios y que nuestras vidas sigan siendo cada día más bonitas como la hemos llevado”, dijo Sebastián.

Fue así que después de esta emotiva pedida de mano, el actor colombiano regresó a casa para pedirle formalmente a su novia que se case con él.

Y luego de un año, Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos unieron su vida para siempre el 18 d octubre de 2019 en Cartagena, en una ceremonia junto al mar y luego vivieron una hermosa luna de miel por toda Europa.