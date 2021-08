La Voz Argentina sigue dando que hablar. Esta vez Ricardo Montaner tuvo que eliminar a dos de los ocho miembros de su team para pasar a la siguiente fase del reality canto. La decisión que tomó el cantante quebró a Sergio Verón, quien rompió en llanto al darse cuenta que fue el salvado de la noche.

“Cada uno cuenta con un talento que no depende de ninguno de nosotros. El talento se los dio Dios, y lo tienen incorporado. Aprovéchenlo, úsenlo, no se queden con eso guardado porque los dones que uno no utiliza, simplemente se anula”, inició hablando a su equipo el cantautor.

Ricardo Montaner hace llorar desconsoladamente a participante de La Voz Argentina con radical decisión

Mientras que los participantes temblaban de la emoción por saber a quién elegirá Montaner para continuar en la competencia, el venezolano sorprendió a Verón al abrazarlo y llevárselo para salvarlo.

La decisión hizo que el concursante se quebrara desconsoladamente y le agradeciera a Ricardo por dejarlo en la competencia, con la posibilidad de llegar a la final. El suceso también generó el llanto de Lali Espósito, quien no soportó el momento y rompió en llanto.

Luego de varias semanas, la final de La Voz Argentina cada vez está más cerca y solo un concursante será el ganador absoluto de la competencia. Los jurados Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Lali Espósito Y Mau y Ricky tendrán la difícil decisión de escoger a su favorito.