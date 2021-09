La Voz Senior: el emotivo homenaje que recibió Tony Succar de su familia

Mimy Succar, madre del reconocido productor peruano Tony Succar sorprendió a su hijo presentándose en el escenario de la Voz Senior. De inmediato reconoció la voz de su madre y se emocionó por dicha sorpresa.

Al término de la presentación, el jurado de la Voz Senior tuvo emotivas palabras hacia madre. “Cuando me llamaron para la voz senior, decía ‘wow’ cuánto quisiera que mi mamá participe porque es importante honrar a nuestros padres. Tú me has dado todo, mi papá también, yo estoy parado aquí por ustedes. Desde los 13 estoy tocando y desde siempre los miraba, y cómo dominaba el escenario, yo soy tu réplica y gracias por venir”, dijo Tony Succar.

Sin embargo, con voz entrecortada, comentó que su padre, quien dejó nuestro país cuando Tony tenía dos años de edad. Según contó el ganador de los Grammys su papá es su manager y quien lleva su carrera musical.

“Te fuiste de Perú a Estados Unidos y siempre has hecho todo, has limpiado baños, has pasado por trabajos horrorosos donde te humillaban, lo vi humillado, pero siempre trabajando”, agregó en “La Voz Senior”.

Al verlo llorar, Mimi se acercó para abrazar a Tony Succar y le dedicó unas emotivas palabras: “Hijito de mi corazón, lo principal es que somos una familia, eso es lo más importante. Mi familia tuvo muchos problemas, todos lo tienen, estamos contigo siempre, es muy lindo esto y gracias por el momento. Gracias por reunirnos”, dijo la señora.

Ahora, el percusionista peruano confesó que pronto estará produciendo algo junto a su madre ya que quiere cumplir su sueño de tener un disco: “Mi mamá se dedica a sus nietas, yo siendo productor nunca he podido hacer una producción a mi mamá, creo que tengo que reflejar eso y los padres también tienen sueños y qué mejor que darle ese homenaje en vida porque al final nadie es nada sin sus padres. Todo lo que he aprendido es de ellos”, aseguró.

Tras la emisión de esta escena, Tony Succar escribió en sus redes sociales un mensaje hacia sus padres. “Mimy Succar mi mamá. la familia es todo. Gracias mamá , gracias papá , soy lo que soy por ustedes. No tengo palabras y nunca los tendré para agradecerles por todo lo que han hecho por mi y mis hermanos. Los amo con todo mi corazón”.

TROME - Tony Succar en 'La Voz Senior'. (Latina)