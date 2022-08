No cabe duda de que ‘Grupo 5′ es una de las orquestas más representativas de toda la música peruana en general. Y es que todos los sencillos de la agrupación de Monsefú han logrado convertirse en verdaderos himnos de los peruanos, siendo coreados, bailados y entonados en miles de reuniones familiares. Por ende, vale preguntarse, ¿Cuáles son las 10 mejores canciones para armar una fiesta?

Desde su surgimiento en el plano musical nacional, la orquesta ‘Grupo 5′ no solamente ha logrado acuñar grandes éxitos en su historial, sino también perfilarse como la agrupación de cumbia más exitosa de la historia peruana. De hecho, no existe fiesta o celebración que no coloque alguna de sus canciones a lo largo de la noche.

Y es que, con casi 50 años de creación, la agrupación oriunda de Chiclayo viene siendo tendencia en redes sociales en los últimos días gracias a los precios que ofrecen a sus oyentes en caso deseen recibir un concierto privado en tu casa o en los alrededores de tu residencia.

"Grupo 5" es una de las bandas más famosas de toda la historia peruana (Foto: @grupo5christian)

No obstante, si no tienes tanta ‘guita’ para poder contratarlos, te invitamos a conocer 10 de las mejores canciones que podrías emplear en cualquier cumpleaños, bautizo, fecha especial y hasta matrimonio.

1.- APOSTEMOS QUE ME CASO

Sin lugar a dudas, uno de los sencillos más sonados de la famosa banda. Ritmo, sabor y color, esta canción es una de las imperdibles en caso decidas casarte u ofrecer un ‘tono’ de aquellos.

2.- TU HIPOCRESÍA

¿Quién dice que los clásicos no suenan? Esta canción es uno de los emblemas de la banda monsefuana. ¿Ya la oíste?

3.- ME OLVIDÉ DE TU AMOR

Despeja las mesas, sillas y todo lo que esté a tu alrededor si comienza a sonar esta canción. ¿Preparado para bailar hasta morir?

4.- ADIÓS AMOR

El cuarto lugar lo ubica este himno a la despedida. ¿Ya la oíste? De seguro que te hará bailar hasta las últimas horas del día.

5.- EL RITMO DE MI CORAZÓN

Además de ser un sencillo inolvidable para los amantes de la cumbia, este soneto también se perfila como uno de las grandes composiciones de la orquesta en toda su historia.

6. ME ALEJÉ DEL AMOR

No cabe duda que las 5 primeras canciones fueron verdaderos temazos, pero ¿Ya habías oído esta letra llena de despecho bailable?

7.- QUIÉN CURA

Esta es una de las canciones más recordadas de toda la orquesta en sus casi 50 años de historia. Con ustedes, el emblema musical del Grupo 5.

8.-MOTOR Y MOTIVO

Dedicada por miles de amantes del amor, ‘Motor y Motivo’ no necesita descripción alguna.

9.- TE VAS

Casi al final de este listado se encuentra este himno de amor y despecho. ¡Simplemente armonía!

10.- ERES MI BIEN

Cerrando con broche de oro tenemos este sencillo dedicado a los amores de nuestras vidas.