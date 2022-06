El pasado 04 de junio, Shakira y Gerard Piqué firmaban un comunicado en el que confirmaban su separación. Tras casi 12 años juntos y dos hijos en común, una de las parejas más estables del espectáculo internacional le ponía así fin a su unión.

Sin embargo, recientemente se ha revelado que las celebridades se habrían separado mucho tiempo antes, lo que ha generado diversas conversaciones a través de las redes sociales y toda clase de especulaciones al respecto.

A continuación, conoce desde cuándo están separados Shakira y Gerard Piqué, de acuerdo con el medio de comunicación que anunció el quiebre de la relación, y las decisiones que ha tomado cada uno desde entonces.

LA SEPARACIÓN DE SHAKIRA Y GERARD PIQUÉ

El pasado 01 de junio, las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, a través de El Periódico de Catalunya, hicieron pública una supuesta crisis en la relación de Shakira y Gerard Piqué, luego de que el español le habría sido infiel a la cantante con una joven de 20 años. Así, tras varios días de rumores, ambas figuras decidieron pronunciarse al respecto.

De esta manera, a través de un comunicado conjunto lanzado por la agencia Efe, la artista y el futbolista anunciaron su separación tras casi 12 años de noviazgo y dos hijos en común, Milán y Sasha, de 9 y 7 años respectivamente.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, se lee en el texto que publicaron.

La cantante y el futbolista anunciaron su separación en un comunicado (Foto: AFP)

CUÁNTO TIEMPO LLEVAN SEPARADOS SHAKIRA Y PIQUÉ

Sin embargo, recientemente se han hecho nuevas revelaciones respecto a la ruptura de una de las parejas más estables del espectáculo contemporáneo. De acuerdo con Lorena Vázquez, Shakira y Piqué han atravesado por una fuerte crisis durante 3 meses. Lo que haría suponer que estaban distanciados desde marzo del 2022. No obstante, la cantante se habría negado a culminar la relación.

De esta manera, según la periodista, fue el propio Gerard Piqué quien tomó la decisión de retirarse de la casa en la que habita su familia para mudarse al departamento en el que vivía antes de conocer a la colombiana.

LA DECISIÓN DE PUBLICAR EL COMUNICADO

Asimismo, de acuerdo con Vásquez, el entorno del deportista niega que sea cierto la presunta infidelidad y se reafirman en que su separación se dio hace tres meses, razón por la que Gerard Piqué habría tomado la decisión de publicar el comunicado. Esto, pues la popular cantante prefería esperar más tiempo para hacerlo.

En ese sentido, recientemente Piqué fue abordado por la prensa tras la ruptura y ha permanecido en silencio al ser consultado sobre si fue él quien decidió finalizar la relación y abandonar la casa familiar, como se especula. De igual manera, evitó referirse a la custodia de sus dos menores hijos.

LA PAREJA SE LUCE JUNTA TRAS SU RUPTURA

Horas después del anuncio oficial del término del romance, Shakira y Gerard Piqué han sido vistos en Hluboká, República Checa. Esto, pues Milan, el hijo mayor de ambos, participó en un partido de béisbol.

Sin embargo, debido a las circunstancias, ambos evitaron mostrarse juntos, pese a encontrarse en el mismo lugar. En unas fotografías difundidas por Socialité, se puede ver a Shakira apoyando en primera fila a su heredero. Piqué, por su parte, se encontraba en una esquina en la parte alta.

Si bien ninguno dio declaraciones, lo cierto es que se los veía tranquilos y poniendo como prioridad el bienestar de su primogénito. “Su relación de amistad no pasa por su mejor momento, pero la mantienen por el bien y la felicidad de sus hijos”, manifestaron Laura Fa y Lorena Vázquez.

Imágenes de Shakira y Piqué en República Checa acompañando a su hijo mayor tras la ruptura #Socialité568 pic.twitter.com/mvJGWXnq06 — Rafael García López 💻📺🤳 (@RafaelGarciaLAF) June 5, 2022

LAS DECISIONES DE SHAKIRA Y PIQUÉ DESPUÉS DE SU SEPARACIÓN

Además, Laura Fa indicó que, luego del torneo infantil, Shakira volverá a Barcelona con sus pequeños. Gerard Piqué, por su parte, se iría de vacaciones a Maldivas con algunos de sus amigos y su compañero de equipo Riqui Puig.

“A mí esa opción no me extrañaría (…) Sabemos que -la tercera persona- es amiga de Riqui Puig, su compañero de fiestas y salidas. También te digo que destapándolo aquí esto, no me extrañaría que cambiaran el destino porque se irán todos los paparazzi para allá”, manifestó la periodista.

CÓMO SE ENCUENTRA SHAKIRA

Recientemente, el medio Sábado Deluxe ha podido obtener pistas del sentir de Shakira tras su ruptura amorosa. Así, pudieron conversar con Lucila Mebarack, la hermana de la artista. Ella confirmó que la colombiana “está recuperándose, está fuera del país”.

De esta manera, revelaría que la artista está superando este triste episodio de su vida, aunque reconoció que no la había podido ver aún: “No los he visto, no vivo en España yo. Soy la hermana, pero no sé nada todavía”, señaló.