¿Quieres conocer al hijo de Hande Soral? La popular doctora Ümit, la mujer que se obsesionó y humilló por el amor de Demir en “Tierra Amarga”, en la vida real ha logrado ser madre y viene disfrutando esa nueva faceta. Está tan feliz que no duda compartirla en las redes sociales.

La actriz turca dio a conocer su embarazo cuando estaba con 19 semanas de gestación, con la celebración de un baby shower junto a su esposo Ismail Demirci, en medio de rumores de infidelidad por parte del actor.

Ahora, la actriz se ha mostrado feliz con el nacimiento de su hijo Ali y no ha dudado en compartir su vida con sus seguidores.

LAS IMÁGENES DE HANDE SORAL JUNTO A SU HIJO ALÍ

Hande Soral, quien dio vida a la doctora Ümit en “Tierra Amarga”, vive a plenitud su maternidad y hace participe a sus dos millones de seguidores, que tiene en su cuenta de Instagram, de lo que está viviendo al lado de primer hijo, Alí.

La actriz se convirtió en madre el pasado 6 de junio 2022, cuando después de 16 horas logró dar a luz a su robusto bebé. Las fotos del parto también las publicó en la red social.

Hande Soral, la actriz que hace de Ümit en “Tierra amarga”, se convirtió en madre ( Foto: Instagram/Hande Soral)

Han pasado más de dos meses y se le puede ver recuperando su figura y disfrutando de esta nueva etapa, al lado de su esposo, el también actor, Ismail Demirci, con quien tiene más de cinco años de matrimonio. Ambos comparten fotos y momentos muy especiales en las redes.

Hande Soral se convirtió en madre a los 35 años (Foto: Hande Soral/Instagram)

En las imágenes y videos se le puede ver a la actriz bailando con su bebé, en otro post escribe: “Estoy enamorada”. Se ve que han ido de viaje en familia.

La maternidad también le ha permitido realizar anuncios publicitarios de pañales y cremas para la piel.

¿QUÉ DIJO HANDE SORAL LUEGO DE DAR A LUZ?

Luego de una larga y complicada labor de parto, la actriz Hande Soral no podía ocultar su felicidad. “Desde el día que te conocí supe que cambiarías mi vida, me diste el mundo️, es maravilloso caminar todo el camino contigo, no soltaré tu mano de ahora en adelante”, escribió en un post, en el que aparece con su hijo en brazos y en casa.

La actriz agradeció a sus familiares, doctor y a su esposo: “Ismael si no estuvieras a mi lado, si no me tomaras de la mano, no lo hubiera logrado. Cada vez que te miraba a los ojos, sentía tu fe en mí. Mi única fuerza”, le dijo en esas líneas.

La actriz tenía un enorme fibroma en el útero y el cordón umbilical estaba alrededor del cuello del bebé, contó en ese entonces el médico que atendió a la actriz.