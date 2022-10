Estamos en la previa a la Noche de Brujas y mientras muchos ya se alistan para salir a celebrar en alguna fiesta temática o pedir dulces de puerta en puerta, otros prefieren maratonear en casa con varias películas de terror. Para esos, les mostraremos las 10 mejores películas de payasos terroríficos a propósito del reciente estreno de “Terrifier 2″.

Te dejaremos una lista de diez filmes que puedes disfrutar si lo tuyo son las historias de terror y los payasos sicóticos, para que tengas un buen Halloween.

IT (2017)

Basada en el clásico libro de Stephen King, “It” narra la historia de un grupo de niños que se enfrenta a una criatura que puede encarnar cualquier pesadilla imaginable. Más allá de transformarse en un hombre lobo o araña gigante, “It” prefiere alimentarse del miedo que provoca como payaso.

31 (2016)

“31″ es todo lo que podrías esperar de una película de payasos asesinos dirigida por Rob Zombie. Esto incluye a un mexicano enano nazi que se disfraza para matar gente. La trama es sencilla, un grupo de personas es secuestrado en Halloween y deben sobrevivir toda la noche a varios payasos asesinos. Aunque la película se puede volver monótona hacia el final, todas las escenas en las que sale el payaso Doom Head son imperdibles.

KILLER KLOWNS FROM OUTER SPACE (PAYASOS ASESINOS, 1988)

Un clásico de culto y del “cine B”. Aunque los payasos asesinos del espacio exterior llegan a la tierra para matar y aterrorizar a la población, la película tiene más momento de comedia que de horror. El éxito de este filme de bajo presupuesto y con casi 30 años de antigüedad está en la creatividad. Los alienígenas utilizan todos los accesorios y utilidades asociados con los payasos para matar a sus víctimas.

BALADA TRISTE DE TROMPETA (2010)

Una acróbata de circo atrapada en un triángulo amoroso debe elegir entre dos psicópatas: el payaso feliz o el payaso triste. “Balada triste de trompeta” de Alex de la Iglesia está llena de violencia y escenas exageradas creadas más para la estética del filme que la historia. Aunque la película decae en la última parte, está llena de momentos icónicos que merecen la pena ver. Más que una película de terror, es una historia de venganza que gira en torno a unos asesinos que buscan huir de sí mismos al disfrazarse de payasos.

GACY (2003)

John Wayne Gacy tenía 36 años cuando fue detenido por violar y matar, por lo menos, a 33 jóvenes. El famoso caso de este asesino en serie de Estados Unidos ha sido llevado a la pantalla en varias ocasiones, pero la más famosa es “Gacy”. Este es uno de los casos en el que la realidad supera a la ficción y los detalles de la investigación pueden ser más perturbantes que el filme. John entra en esta lista porque, además de matar, le gustaba asistir a eventos de caridad disfrazado como el payaso Pogo y jugar con niños.

STITCHES (EL PAYASO ASESINO, 2012)

El payaso Stitches -puntadas, en castellano- muere en un accidente provocado por unos niños en una fiesta de cumpleaños. Años después, gracias a que su alma está resguardada en un huevo pintado con su cara, regresa como zombie para cobrar venganza -ningún payaso puede descansar si no termina un espectáculo.

CLOWNHOUSE (1989)

Una de las principales razones por la que los payasos dan miedo es porque no sabemos quién puede estar detrás del disfraz. “Clownhouse” (La casa del payaso, en español) explota esta idea al contar la historia de unos enfermos mentales que se escapan del manicomio y se disfrazan de payasos para matar a cualquier persona que se encuentren por su camino.

KILLJOY (PAYASO DIABÓLICO, 2000)

Es imposible no odiar a “Killjoy”, el payaso del infierno que es convocado para hacer vendettas. Sin embargo, la ira que provoca en el espectador se debe más a lo malo que es la película y no tanto al terror que infunde el personaje. Con un bajo presupuesto, una historia insípida, malas actuaciones y malos efectos especiales de los noventa, es de esas películas que son tan malas que son buenas. La única razón por la que está en la lista es porque inspiró cuatro secuelas. En su última entrega cinematográfica, “Killjoy” es juzgado en el infierno por no ser lo suficientemente malvado.

THE TASK (2011)

Con el objetivo de conseguir un gran premio monetario, varios concursantes de televisión se someten a un macabro juego dentro de los límites de una prisión. Su anfitrión es un siniestro payaso que les va dando instrucciones por televisión. El problema llega cuando los concursantes descubren que en aquella prisión, el antiguo alcaide cometió unos terribles crímenes.

LA CASA DE LOS 1000 CADÁVERES (2003)

Es imposible hablar de películas con payasos asesinos y no citar al gran Capitán Spaulding de “La casa de los 1000 cadáveres”, estelarizado por el actor Sid Haig. Se trata del patriarca de un clan, al más puro estilo La matanza de Texas, que sembrará el terror entre un grupo de jóvenes descuidados.