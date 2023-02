Laura Bozzo ha decidido incursionar en el contenido digital con su podcast ‘Que pase el desgraciado’ en Apple Podcasts, desde donde intenta ayudar a personas que están en relaciones poco saludables.

“Yo he tenido parejas que he tenido relaciones tóxicas, que en lugar de sumar en mi vida te restan, porque te generan una inseguridad absoluta”, señaló la conductora de televisión a Mezcal TV.

La abogada detalló algunas características que pueden ayudarte a reconocer si estás dentro de una relación tóxica y cómo salir de ella.

¿CÓMO SABER SI ESTOY EN UNA RELACIÓN TÓXICA, SEGÚN LAURA BOZZO?

Bozzo afirmó que el principal síntoma de una relación tóxica es la dependencia entre uno y otro, especialmente cuando “no puedes ni respirar si no sabes dónde está tu pareja, tienes miedo”.

“Cuando no hay respeto, para mí el respeto es la base de una relación, cuando empiezan los insultos verbales, entonces todo ese tipo de síntomas, las jóvenes tienen que salir disparadas”, afirmó.

Asimismo, aseguró que este tipo de relaciones menoscaban en gran medida la autoestima “y eso siempre termina mal”.

¿POR QUÉ ALGUNAS PERSONAS BUSCAN RELACIONES TÓXICAS?

La presentadora explicó que una persona que soporta este tipo de romances es porque tiene un paso que conecta con este tipo de relaciones.

“Es alguien que ha vivido maltrato en su casa, ha visto relaciones tóxicas de sus padres, entonces conecta”, detalló.

Punto aparte, la rubia indicó que por el momento está enfocada en su trabajo y prefiere la soltería. “No quiero hombres en mi vida. Creo que si algún día tengo una relación sana va a ser con un perro. ¡No, no, no! Yo estoy feliz sola, trabajo lo que quiero”, indicó.

Laura Bozzo finalizó en 2017 su relación con el cantante argentino Cristian Zuárez, tras 17 años juntos en los que no faltaron las polémicas.