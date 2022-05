La nueva temporada de “La Casa de los Famosos” está a la vuelta de la esquina y Laura Bozzo será una de las participantes . El reality show de Telemundo está programado para el 10 de mayo y tendrá a controversiales figuras del medio como Niurka Marcos, Osvaldo Ríos, Mayeli Alonso y Eduardo Rodríguez.

MÁS INFORMACIÓN: Laura Bozzo explica por qué cree que Niurka Marcos no la soporta

El programa consiste en que las celebridades vivan juntas en una lujosa casa durante unos meses. Como se pudo ver en la primera temporada, estar tanto tiempo juntos despertó asperezas y discusiones, pero también romances. El ganador del reality se llevará la cuantiosa suma de 200 mil dólares.

Antes de empezar la grabación, la conductora de 69 años admitió que una de las mayores razones por las que decidió formar parte fue porque quiere que el público conozca quién es realmente.

“Decidí entrar a ‘La Casa de los Famosos’ porque es una deuda que tengo con el público. Quiero que el público me conozca, no solamente a ‘Laura en América’, si no a Laura. Esa fue mi motivación más importante”, contó Laura en una entrevista para “La Opinión”

CUÁL ES SU VENTAJA

Laura Bozzo no es ajena al encierro. A principios del 2000, la conductora permaneció en arresto domiciliario durante tres años en el canal de televisión peruano en el que tenía su programa de ese entonces. Además, ha pasado por una reciente orden de arresto en México. Todo esto le ha servido para prepararse psicológicamente para lo que le espera en “La casa de los famosos 2″.

“Yo he estado en situaciones terribles en mi vida y sé enfrentarlas. No es la primera vez que estoy encerrada… entonces, es solamente activar el chip de mi cerebro y punto”, aseguró.

No obstante, así como le sucedió en Perú, nunca va a dejar de extrañar el poder ver a sus hijas y estar en contacto con ellas. Además, según las políticas del programa, los participantes no pueden hacer uso de sus redes sociales, lo cual también parece ser un reto aun mayor para Laura.

“Lo que más voy a extrañar durante el encierro es el hablar con mis hijas todos los días… las redes, porque yo soy adicta a las redes — soy millennial, creo que eso es lo que más me va a costar”, afirmó

OTROS PARTICIPANTES

Hasta el momento, Telemundo ha confirmado la participación de 17 celebridades que formarán parte de “La casa de los famosos 2″. Aquí te dejamos la lista completa.

Niurka Marcos Luis ‘Potro’ Caballero Ivonne Montero Nacho Casano Natalia Alcócer Brenda Zambrano Salvador Zerboni Juan Vidal Mayeli Alonso Laura Bozzo Rafael Nieves Daniella Navarro Lewis Mendoza Eduardo Rodríguez Toni Costa Osvaldo Ríos Julia Gama

SUS MOMENTOS MÁS POLÉMICOS

Desde hace años, Laura Bozzo deja controversias por donde sea que vaya. Además de las críticas que recibió por su simpatía por el gobierno del entonces presidente del Perú, Alberto Fujimori, la conductora también era cuestionada por el contenido de sus programas. En ellos, se mostraban algunas situaciones de violencia y humillación hacia los participantes.

Hace menos de un año, un juez federal mexicano ordenó la captura de la presentadora de televisión, debido que fue procesada por un presunto delito fiscal de millones de pesos, al vender un inmueble que había sido embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

No obstante, unos meses después, la conductora aclaró la situación y la orden fue suspendida.