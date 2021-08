Gustavo Adolfo Infante, conductor de ‘De primera mano’, habló sobre Laura Bozzo luego de que un juez federal ordenó prisión preventiva en su contra por petición de la Fiscalía General de la República (FGR) de México. Ahora dependerá de la conductora de televisión si se presenta por voluntad propia, dentro del plazo establecido, ante la justicia. El presentador de espectáculos indicó que sigue siendo amigo de la peruana y reveló que la rubia no tiene dinero.

A través de su canal de YouTube, Gustavo Adolfo Infante defendió a Laura Bozzo de aquellas personas que se burlan del proceso legal. Además, ofreció algunos detalles sobre el tema de evasión fiscal que tendrá que enfrentar la conductora.

“Tú ¿te hubieras presentado? Yo no, para eso hay amparos para que la gente no caiga en la cárcel”, dijo el mexicano a su compañera en su programa.

Luego, Gustavo Adolfo Infante explicó que Laura Bozzo no estaba viviendo buenos momentos económicos, pues un tiempo vivió con la ahora fallecida productora Magda Rodríguez.

“Yo sé que Laura no tiene dinero, entiendo que no tiene liquidez económica, que se fue a vivir con Magda Rodríguez. Vivía con Magda Rodríguez y cuando murió Magda Rodríguez, ahí vivía”, contó.

“Laura Bozzo está en México, pero mucha gente la ataca. La realidad es que Cristian Suarez nada tiene que ver. Laura Bozzo es una mujer que la han abusado, le han robado el dinero, los novios y galanes y demás”, agregó.

Gustavo Adolfo Infante contó por qué se originó el problema fiscal: “Ella no pagó impuestos es la realidad. Los impuestos hay que pagarlos, sólo así se desarrolla un país. La realidad de las cosas es que se deben pagar los impuestos. Laura Bozzo tenía una deuda de varios millones mexicanos, entonces ella dejó una casa en garantía y qué creen que hizo, vendió la casa”.

Finalmente, el mexicano salió en defensa de Laura Bozzo, recordando que es su amiga y que le tiene mucho cariño.

“Tampoco creo que sea tan peligrosa Laura Bozzo. Luego hay personas que se ríen personas ¿Cómo te puedes reír de una desgracia? Es no tener madre. Me da mucha pena que a mi querida Laura Bozzo no le esté yendo bien esperando que arregle ese asunto, si tiene que ir a la cárcel así será. A Laura Bozzo le mando besos y abrazos. Yo sigo siendo amigo de Laura Bozzo”, concluyó.