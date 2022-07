“La casa de los famosos 2″ está próxima a ingresar a la fase final y los nervios de los participantes que siguen en competencia están a flor de piel. Ese es el caso de Laura Bozzo, la conductora peruana que lucha por un puesto en la final y que todavía no sabe si se llegará a esta o será eliminada el próximo lunes 1 de agosto. Ante cualquier escenario ya se preparó.

Luego de 13 semanas de convivencia; es decir, después de 3 meses, el número de participantes en la casa de las estrellas se redujo de 17 a 6, y todavía resta decidir un eliminado, el mismo que saldrá de Daniella Navarro, Ignacio Casano, Salvador Zerboni, Toni Costa y la propia Bozzo. La única clasificada a la final es Ivonne Montero.

Con la posibilidad latente de que “La señorita Laura” deje la competencia, la presentadora que radica en México hace muchos años aprovechó las cámaras de la producción para hacer un pedido muy emotivo y familiar.

El cruce de palabras que tuvo con Ivonne Montero en "La casa de la famosos 2" (Foto: Telemundo)

¿QUÉ LE PIDIÓ LAURA BOZZO A SU HIJA EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS 2″?

La producción del reality show de Telemundo le permitió a cada participante que usase sus cámaras para expresar o hacer llegar algún pedido en particular a alguien importante. La celebs, en sentido, usó el momento para hablarle a su hija Alejandra.

“Faltan 12 días (desde el jueves 28 de julio) si no me eliminan el lunes. Alejandra, te estoy advirtiendo desde ahora que tú tienes que estar acá. No sé qué día salgo, si es este lunes o el próximo, no sé, pero yo tengo que verte a ti también, o sea, Vicky también va a venir pero tú tienes que venir, ¿ok?”, señaló visiblemente cansada.

“Escúchame, ‘Ale’, es lo único que te he pedido en estos días, yo no doy más. Necesito hablar contigo de verdad, de verdad, de verdad, necesito urgentemente hablar contigo, ‘Ale’, tienes que venir. Sí, te extraño mucho. Trato de no hablar mucho porque si hablo mucho me pongo a llorar y no quiero. Todo va a salir bien, vas a ver”, concluyó su mensaje.

Los comentarios a su publicación no fue la esperada, pues el público de “La casa de los famosos 2″ está molesta con sus últimas actitudes, en especial con Ivonne Montero, con quien ha tenido más de una disputa y a quien Laura le llegó a destrozar la ropa.

EL PÚBLICO ESTÁ EN CONTRA DE QUE LAURA BOZZO CONTINÚE EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS 2″

A raíz de estos comportamientos, no solo usuarios se han pronunciado en contra de su continuidad, sino también otras figuras del espectáculo, como Yolanda Andrade, quien utilizó su cuenta de Instagram para calificarla de mala, vergonzosa y ridícula.

“Es desgastante seguir soportando tanta maldad que hay en tu ser. Envenenaste la casa, eres la vergüenza de género. Mujer busca ayuda. Quizá todavía allí te ayude la suerte, aunque chango viejo NO hace maroma nueva. Me parecías divertida por ridícula. ¿Defensora de las mujeres? Eso NO existe en ti”, comenzó diciendo a través de su cuenta de Instagram.

“Ya tu presencia, tu voz y tus actos... Solo causas compasión. Eres un virus. Una disculpa para todas las mujeres por esta vergüenza de género. #fueralaura. ¡PATÉTICA!”, continuó la otrora pareja de Monserrat Olivier. “Recordemos que la Delincuente eres tú. Ya me dijeron que te están esperando”, sentenció.