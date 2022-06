Las polémicas en la segunda temporada de “La casa de los famosos” 2 continúa, y como no podía ser de otra manera, Laura Bozzo y Niurka Marcos volvieron a ser protagonistas de una escena que ha sido bastante comentada por los usuarios y fanáticos del reality show. Los comentarios de los integrantes del equipo de la exvedette cubana hirieron la susceptibilidad de la conductora peruana al punto que terminó llorando. ¿Cuál fue la razón? Lo descubriremos a continuación.

Los tira y afloja entre la “Señorita Laura” y la exesposa de Juan Osorio, el productor de Televisa, es pan de cada día. Y es que a pesar del trato diplomático y hasta amable que ha mostrado la centroamericana para con la sudamericana, la celebridad de 65 años no termina de creer en la autenticidad de sus actos.

Es más, los fanáticos de Laura Bozzo y los seguidores del programa de Telemundo creen lo mismo y consideran que Niurka intenta hacer insoportable la estancia de la presentadora de televisión. Luego de lo que pasó en la última, pareciese que argumentos no les faltan.

La conductora de talk show es la participante de más edad de la competencia (Foto: Laura Bozzo / Instagram)

LAURA BOZZO LLORA EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS” 2

Laura Bozzo volvió a mostrar su deseo de irse de la casa de las estrellas a causa de comentarios de sus compañeros de competencia en los que indican que su edad -65 años- podía ser un impedimento para cumplir con las actividades que le tocaba. Incluso, se ofrecieron a ayudarla con sus deberes.

“Nos gustaría que no participaras para no poner en riesgo tu salud, yo con todo gusto cubro cualquier turno que te toque”, se escuchó decir a uno de los integrantes del equipo de Niurka, a lo que Laura Bozzo respondió afirmando que ella no tenía ningún problema de salud.

Indignada por la actitud de sus compañeros, y porque en ese instante Niurka Marcos esbozaba sonrisas burlonas, Bozzo se retiró de la sala y se fue a su cuarto, donde empezó a llorar de cólera e impotencia. Al instante, algunos integrantes de la casa se acercaron a hablarle y consolarle.

Mientras platicaban con la sudamericana, esta les decía entre sollozos: “Me molesta que me digan vieja a cada rato”. En simultáneo en otro espacio de la casa, Niurka criticaba nuevamente a Bozzo a sus espaldas. “Si yo que tengo más peso y estoy en forma, me es pesado, imagínate para ella (Laura)... por eso no quiero ningún tipo de vínculo con la bruja esa”, expresó Niurka.

¿LAURA BOZZO SE IRÁ AHORA SÍ DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS” 2?

La conductora de talk shows ya ha amagado con dejar la competencia. A los primeros días de competencia intentó irse porque la producción no le traía sus medicinas, pero fue convencida a no hacerlo por Niurka en un acto de comprensión que llamó la atención de todos.

Posteriormente, mostró su disconformidad con los cuestionamientos a su rendimiento en las actividades que debían realizar por su edad y su estado físico. Vale precisar, que Laura Bozzo ya fue nominada a abandonar la casa en dos ocasiones: fue en la primera y cuarta semana.

Afortunadamente para ella y sus seguidores se mantiene firme en la competencia y en esta semana -la semana 5- no ha sido nominada entre las posibles candidatas a ser eliminada. A pesar de esto, sus seguidores en redes consideran que lo mejor para su salud mental y emocional es que dé un paso al costado. El martes 14 de junio, día en que arranca otra semana de competición, ¿la “Señorita Laura” decidirá dejar finalmente “La casa de los famosos” 2?