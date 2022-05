Laura Bozzo no solo viene dando de qué hablar por sus polémicos enfrentamientos con Niurka o por sus ataques de pánico en “La casa de la semana”, sino también por los divertidos momentos que ha protagonizado en el famoso reality.

En la red social TikTok e Instagram se viralizó un video en el que la peruana aparece cantando a todo pulmón el tema “Como la flor” de Selena Quintanilla.

“Cuando de la nada recuerdo a mi ex”, fue el mensaje que pusieron sobre el video, donde Bozzo aparece gritando el siguiente fragmento de la canción, incluso se le escucha decir una grosería: “Ay, ay, cómo me duele. Ay cómo te duele conc…”.

Varios usuarios de TikTok coincidieron que conocer esa faceta de Bozzo les ha permitido aprender a quererla.

“La amo, salió del alma, a lo peruano”, “Nunca me imaginé comenzar a querer a esta mujer”, “Me está empezando a caer mejor la señorita Laura”, “Te amo, señorita Laura”, “Tremenda”, “Laura me da mil años de vida”, “Oficialmente me declaro fan”, “Ahora sí me cae”, “Me representa en el día de mi cumpleaños”, son algunas reacciones del video que fue publicado en TikTok.

El video protagonizado por Laura Bozzo también logró captar la atención Rodrigo González, conocido popularmente como ‘Peluchín’, quien compartió el clip en su perfil de Instagram.

“Cuando te acuerdas del desgraciado”, fue el mensaje que Rodrigo escribió en la leyenda del post que, en solo unos minutos, ha logrado más de 25 mil reproducciones y un sinfín de comentarios.

