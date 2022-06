El éxito de “Café con aroma de mujer”, se debe, en gran medida, a la química que había entre sus protagonistas Laura Londoño y William Levy. Sin embargo, si en pantalla se evidenciaba su gran profesionalismo, para la actriz colombiana, trabajar con el galán cubano resultó ser más difícil de lo que parece. ¿Por qué?

Debido a la gran acogida que ha tenido la ficción, que creció aún más en popularidad luego de llegar a Netflix, los focos se centraron en la pareja protagonista, aunque la serie también con otros populares actores, como Carmen Villalobos; lo cierto es que desde hace algunos meses los rumores de una mala relación entre Londoño y Levy llamaron mucho la atención de sus fans.

La actriz y cantante fue consultada en su momento sobre la relación con su compañero de reparto y señaló que fue de hecho, fue buena “aunque no siempre fue así... es como la vida misma”. Después de esto, en una nueva entrevista, Laura Londoño habló nuevamente sobre el tema y esta vez profundizó más.

Laura Londoño y William Levy en "Café con aroma de mujer" (Foto: Telemundo)

¿POR QUÉ LE COSTÓ A LAURA LONDOÑO TRABAJAR CON WILLIAM LEVY?

La actriz colombiana habló sobre su experiencia en el set de grabación con William Levy y confesó lo difícil que fue en un inicio para ella acoplarse a su forma de trabajar. De hecho, desveló que en principio no sabía quién era el actor cubano, y para saber más de él, tuvo que recurrir al buscador de Google.

“No tenía ni idea. Me metí a Google, claro lo vi y cuando lo vi dije: ‘Ah, sí, claro lo he visto, obvio’. Pero no tenía ningún referente, no sabía mucho sobre él, entonces todo fue nuevo”, señaló en la entrevista con People en Español.

En otro momento, Londoño resaltó que Levy tiene una manera de trabajar diferente a la de ella, por lo que, en ese sentido, también le fue difícil trabajar con él.

“Yo siento que no es que él tenga más madurez, sino que él viene de una industria que tiene más experiencia que la nuestra. En Colombia nosotros tenemos una forma que a veces puede ser frente a esta industria de la que él viene un poco más ingenua, pero que eso no es ni bueno ni malo, es simplemente distinto”, aseguró la actriz que interpretó a Gaviota en “Café con aroma de mujer”.

¿CUÁL ERA LA FORMA DE TRABAJAR DE WILLIAM LEVY?

De acuerdo con la actriz, a Levy le gusta imprimirle adrenalina al momento de cada escena, “no se sabe del todo sus guiones, pero para él eso es todo un método en donde él busca recrear entre los actores las emociones que la escena debe tener”, detalla Laura Londoño.

Esta forma de trabajar, asegura, no es la que ella aplica pues como actriz busca esas emociones en el momento de la escena, no por fuera de la escena. “William me decía: ‘Yo lo busco por fuera de la escena. Si la escena es incómoda trato de generar esta incomodidad por fuera’. Porque nos pasaba. Había momentos que yo decía, ¿pero por qué este señor está así conmigo? ¿Qué le pasa? Está raro’”, reveló.

“Después hacíamos la escena y yo le decía: ‘¿Qué es lo que pasa?’. Me dice: ‘Viste que la escena era incómoda, bueno yo generé eso antes de para que llegara a la escena’. Todo ese tipo de cosas son formas distintas de hacerlo. Y yo le decía: ‘Pero ven acá, dime que vas a hacer eso, no me pongas a mí en esta situación que me siento incómoda’. Me decía: ‘Precisamente, si te cuento no voy a lograr el efecto que estoy buscando, entonces no te puedo contar’”.

Finalmente, Londoño asegura que fue “curioso, distinto, superdistinto, pero pues es eso, es como conocerse, acoplarse, entender las formas y uno dice: ‘Es por aquí, listo, ya este es el juego, vamos a jugar a esto’”.