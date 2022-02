Sin lugar a duda, Laura Londoño se ha convertido en una de las actrices preferidas del público tras su paso por “Café con aroma de mujer”, telenovela que ocupa el top 10 en Netflix en casi una veintena de países. Si bien, su gran interpretación como Gaviota se ganó el aplauso del público, la noticia de su embarazo mientras grababa la serie fue uno de los hechos que más conmovió a todos.

Como se recuerda, la actriz se enteró que estaba embarazada durante las grabaciones de la novela, pero no fue debido a los síntomas de los primeros meses de gestación que se dio cuenta, sino porque el vestuario de su personaje, de un momento a otro, ya no le quedaba. Fue así como se enteró que se convertiría en madre por segunda vez. “Terminé de grabar ‘Café’ con tres meses de embarazo. Gaviota me inspiró”, señaló en una entrevista a EFE.

Tras pasar una bonita etapa en la dulce espera, se supo que la colombiana de 34 años ya dio a luz a su bebé. A continuación, todo lo que debes saber de la llegada de un nuevo integrante de su familia.

Laura Londoño interpretó en "Café con aroma de mujer" a Teresa Suárez 'La Gaviota', cuyo personaje le valió para ser reconocida internacionalmente (Foto: RCN Televisión)

LAURA LONDOÑO PRESENTA A MIKAELA

A través de sus redes sociales, la histrionisa Laura Londoño anunció la llegada de su segundo hijo, cuyo nombre es Mikaela.

Desde la clínica donde alumbró a su pequeña, ella posteó una tierna foto en la que sale junto a su recién nacida. En la instantánea vemos a la bebé reposando en el pecho de su mamá, quien le brinda calor maternal.

“Se acabaron las fotos glamurosas por un buen rato. Ahora se viene es lo lindo”, escribió junto a la primera imagen donde aparecen madre e hija.

La noticia del nacimiento de Mikaela se convirtió en tendencia y rápidamente sus seguidores le enviaron sus felicitaciones. “Felicidades a Santi, a Allegra y el abrazo más cariñoso y cálido para ti, mi preciosa Lau”, “El amor se expande guapa, felicitaciones a la familia”, “Ay qué dicha tan infinita”, fueron algunos de los comentarios.

La actriz llena de emoción junto a su recién nacida (Foto: Laura Londoño / Instagram)

NACIMIENTO DE MIKELA

Mikaela llegó a este mundo el 17 de febrero de este 2022, solamente cuatro días después del cumpleaños de su madre Laura Londoño, quien cumplió el 13 de febrero 34 años.

Días antes de su nacimiento, la actriz había escrito: “A un día de cumplir años. Y si ya Mikaela se ha esperado tanto, que se espere más porque cada una se merece su cumpleaños propio”, publicó la actriz el 12 de febrero.

La histrionisa días antes de dar a luz a su segunda hija (Foto: Laura Londoño)

LA SEGUNDA HIJA DE LAURA LONDOÑO

Mikaela se convierte en la segunda hija de Laura Londoño y el empresario Santiago Mora, con quien se casó en 2018. Al año siguiente de su boda, en 2019, llegó a sus vidas la pequeña Allegra.

Al igual que ahora, para esa ocasión tan especial, la colombiana también utilizó sus redes sociales para referirse al nacimiento de su primogénita.