Cuando hablamos de Laura Zapata inmediatamente nos referimos a unas de las grandes villanas de las telenovelas y programas de la televisión mexicana. No obstante, fuera de esa ficción mediática, su vida es muy diferente, e incluso tuvo que afrontar etapas difíciles como un secuestro.

Y es que la ex jueza del conocido show “TV Azteca Batallas Musicales México” señaló en el programa “Venga La Alegría Fin de Semana” un enfoque distinto a lo que la audiencia y espectadores saben sobre ciertos pasajes de su vida.

En esa línea, Zapata recordó la manera en la que respondió las acusaciones que la sindicaban como la autora intelectual de su propio secuestro.

Rumores y entredichos que, muy a pesar, provenían de su familia y miembros cercanos a su círculo íntimo. A causa de ello, la actriz de “María Mercedes” sufrió una recaída de salud producto de la tensión generada.

“Te están acusando de ser la autora intelectual de su secuestro’ (le dicen) y de repente me da una parálisis facial. Me fui al hospital de los actores y mi abuela estaba conmigo, pero llegaron Ernestina y mi mamá pues a fingir. Después me dijeron: ‘Tu abuelita las corrió del cuarto’ y a mi mamá le decían: ‘Pero es su hija, cómo la corrió del cuarto’”, expresó la también cantante.

RELACIÓN DIFÍCIL CON SUS HERMANAS

La gran intérprete de telenovelas como “Rosa Salvaje” señaló que logró percatarse de todos los ataques debido a la gasta relación que llevaba con sus hermanas, teniendo en cuenta la preferencia que poseía su madre sobre sus otras hijas.

“Toda su carencia, toda su no presencia en mi vida, toda su preferencia por sus otras hijas por encima de mí… sí, sí dolía pero de alguna manera yo quería estar cerca de ella”, dijo Zapata ante las preguntas que el matutino le hacía sobre el apoyo familiar de un tema como el secuestro.

Como se sabe, la recordada actriz fue abordada por unos hampones junto a Ernestina Sodi el pasado 22 de septiembre de 2002, marcando así una fecha trágica para ambas. Dicho suceso se dio en los interiores del Circuito Interior, en ese entonces el aclamado Cine Cosmos.

Traición familiar

Ante las acusaciones por parte de su hermana, Zapata manifestó lo siguiente: “Toda esta traición a nuestro dolor y a nuestra hermandad juntas pues me llevó mucho tiempo entenderlo. Fue algo tremendo, no solamente el secuestro, el levantón sino el encontrarme con y descubrir qué era eso y después la traición, la traición de la sangre”.

Días atrás, la artista de 65 años puntualizó en una entrevista con Yordi Rosado que la etapa del secuestro fue uno de los hechos que mayores traumas le han provocado.





“El secuestro fue como un rayo que me cayó encima y me partió en millones y millones de pedazos que me costó seis años, recoger cada uno de los pedazos, reacomodarme, reajustarme y volverme a reintegrar a la vida”, finalizó la sexagenaria actriz.