Si bien la lejanía entre Laura Zapata y la cantante Thalía pareciese ser definitivo, la opción de que amabas famosas logren reunirse por temas de trabajo no ha sido del todo descartada. Tal información fue emitida por la popular villana de telenovelas en una última declaración hacia los medios mexicanos. ¿Se vendrá una colaboración entre ambas?

¡Distanciadas, pero no olvidadas! Aunque la relación fraternal de Thalía con su hermana Laura Zapata no quedó en buenos términos debido a unos entredichos entre ambas, su posible reencuentro estaría cada vez más cerca. O al menos eso nos hace creer la antagonista más recordada de toda la televisión charra.

Recientemente, Zapata confirmó ante la prensa que dejaría de lado su ego y orgullo para estar a disposición de un proyecto junto a la esposa de Tommy Mottola. Eso sí, dejó bien en claro que debería ser muy bien remunerada.

“Yo soy una actriz y estoy abierta, pues claro, si me llaman y me pagan, y me pagan bien, sí, pues sí. Ay, no importa, yo no tengo ataduras, yo no tengo: ‘¡Ay no, con esta no!’, no, que aguaten vara… ¡Que aguanten la masacre! Porque si va a ver tet a tet intelectual, pues ahí les voy”, contó la actriz en el programa “Venga la Alegría”.

¿LAURA ZAPATA TAMBIÉN PERDONÓ A LUCÍA MÉNDEZ?

En tal línea, la famosa de 66 años dejó en claro que sucede lo mismo con Lucía Méndez, actriz con quien tuvo diversas situaciones incomodidad durante su colaboración en “Siempre Reinas”, por lo que no descarta volver a reecontrarse con ella en una eventual segunda temporada.

La artista mexicana dejó entrever que su reconciliación con Méndez también estaría cerca (Foto: Laura Zapata / Instagram)

“Obviamente participaré, entonces si quieren encontrarnos ya les voy a dar la de ocho, si quieren que tengamos un encuentro, pues entonces asistirán a la masacre”, puntó la también productora, quien sentenció que tras el éxito del reality ella está en todo su derecho de exigir lo mismo que sus compañeras, por lo que también pedirá un aumento para participar en una segunda temporada pues “ahora los tiempos cambian, ha sido un éxito, entonces bueno, uno va escalando definitivamente”, agregó Laura.

Finalmente, la villa de “La Gata” dejó en claro que sigue extrañando a su abuelita Eva Mange, sobre todo en estas épocas del año, ya que será la primera navidad que pase sin la mujer que la vio crecer desde que era una dulce niña.