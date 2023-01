Laura Zapata evidenció en sus redes sociales que fue testigo de la marcha masiva en contra de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso de la República, así como también un adelanto de elecciones, que se desarrolló el 19 de enero en nuestro país. La famosa actriz mexicana se encuentra en nuestro país grabando la tercera parte de la cinta “La peor de mis bodas”.

La actriz de telenovelas como “Rosa Salvaje”, “María Mercedes” y “Pobre niña rica” realizó en su cuenta de Instagram un en vivo en el mostró el preciso instante en el que los manifestantes pasaron cerca del hotel en el que se está quedando.

“Estoy afuera de mi hotel, con unos que marchan contra todo lo que está pasando aquí en Perú. Ellos son los que están en contra de que hayan tirado al expresidente (Pedro Castillo). Lo que me sorprende es que son del mismo partido, del presidente que tiraron y la presidenta actual (Dina Boluarte)” , se le escucha decir en un inicio a Laura. .

Sus seguidores que estaban en el live le recomendaron a la hermana mayor de Thalía que ingrese a su hotel porque la protesta se podría tornar violenta. Ya dentro de su hotel, Laura Zapata se explayo sobre el tema y dijo que era una situación “triste” la que vivía Perú.

“Desgraciadamente es un panorama que hay en muchos países de América Latina, en Argentina, Chile y México. Hay que luchar por el bien del pueblo, pero no seamos Venezuela ni Cuba, no lleguemos a eso. He estado viendo las noticias, que mataron como a 50 a 60 personas. Es una tristeza”, señaló desde su cuarto.

“Yo respeto el pensamiento ajeno, pero he visto cómo la izquierda acaba con los países y prometen que sacaran al pueblo de la pobreza, y a los únicos que sacan es a sus parientes y a sus grupos. Yo lo vivo en México. Hay gente que ni sabe por lo que marcha, ni por qué pelea”, añade en otro momento.

Laura Zapata: la condición que pone para volver a actuar junto a Thalía

Si bien la lejanía entre Laura Zapata y la cantante Thalía pareciese ser definitivo, la opción de que amabas famosas logren reunirse por temas de trabajo no ha sido del todo descartada. Tal información fue emitida por la popular villana de telenovelas en una última declaración hacia los medios mexicanos. ¿Se vendrá una colaboración entre ambas?

¡Distanciadas, pero no olvidadas! Aunque la relación fraternal de Thalía con su hermana Laura Zapata no quedó en buenos términos debido a unos entredichos entre ambas, su posible reencuentro estaría cada vez más cerca. O al menos eso nos hace creer la antagonista más recordada de toda la televisión charra.

Recientemente, Zapata confirmó ante la prensa que dejaría de lado su ego y orgullo para estar a disposición de un proyecto junto a la esposa de Tommy Mottola. Eso sí, dejó bien en claro que debería ser muy bien remunerada.

“Yo soy una actriz y estoy abierta, pues claro, si me llaman y me pagan, y me pagan bien, sí, pues sí. Ay, no importa, yo no tengo ataduras, yo no tengo: ‘¡Ay no, con esta no!’, no, que aguaten vara… ¡Que aguanten la masacre! Porque si va a ver tet a tet intelectual, pues ahí les voy”, contó la actriz en el programa “Venga la Alegría”.