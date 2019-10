Lee Min Ho: 10 cosas que no conocías del protagonista de “Boys Over Flowers”

“Boys Over Flowers” , también conocida en Latinoamérica como “Los chicos son mejores que las flores”, es una de las telenovelas coreanas más exitosas en todo el mundo. El dorama obtuvo altos niveles de audiencia en Corea del Sur y varios países latinoamericanos convirtiéndose en un fenómeno internacional que ganó millones de fanáticos.

La novela coreana tiene 25 episodios y fue transmitida por primera vez en Corea del Sur por la cadena de televisión KBS 2TV en el 2009. “Boys Over Flowers” está protagonizada por las estrellas coreanas Koo Hye Sun, Lee Min Ho, Kim Hyun Joong, de SS501, Kim Bum, Kim Joon de T-Max, y Kim So Eun.

"Boys Over Flowers" es una de las series coreanas más exitosas en todo el mundo. (Foto: KBS).

Tan grande fue el éxito de la producción coreana que sus protagonistas saltaron a la fama convirtiéndose en ídolos pop que tienen millones de seguidores en todo el mundo. Los actores de “Boys Over Flowers” se convirtieron en artistas con gran demanda en el mercado artístico.

Lee Min Ho interpretó a Gu Jun-pyo en la novela, adaptación coreana del manga japonés “Hana Yori Dango”, de Yōko Kamio. Su papel de robó el corazón de millones de televidentes. Aquí, te contamos 10 datos que quizás no conocías de uno de los artistas asiáticos más importantes.

Lee Min Ho interpretó a Gu Jun-pyo en "Boys over flowers". (Foto: Viki dramas)

Lee Min-Ho es un actor, cantante y modelo que nació en Seúl, Corea del Sur, el 22 de junio de 1987. Su familia está compuesta por su madre, su padre y una hermana mayor.

Cuando era niño, esperaba convertirse en jugador de fútbol profesional. Fue seleccionado para la clase de fútbol juvenil del manager surcoreano y ex jugador profesional Cha Bum-Kun, pero una lesión en el quinto grado de la escuela primaria puso fin a esta aspiración.

En su segundo año de escuela secundaria, comenzó a actuar. Se especializó en Cine y Arte en la Universidad Konkuk.

Lee Min-Ho es un actor, cantante y modelo que nació en Seúl, Corea del Sur. (Foto: KBS)

El debut de Lee Min Ho empezó en el 2003 con el drama “Secret Campus”. Aquí interpretaba el papel de Park Doo Hyun. Esta serie consiguió resultados relativamente satisfactorios, pero un duro imprevisto estaba esperándolo unos años después.

En el año 2006, su carrera como actor fue puesta en suspenso por un año debido a un grave accidente automovilístico en el que resultó seriamente herido y debido al cual estuvo seis meses internado en el hospital. Durante el largo periodo que demoró su recuperación, estuvo preocupado sobre si podría volver a caminar. El actor Jung Il Woo también resultó herido en el accidente ya que lo acompañaba.

La carrera de Lee Min Ho sigue en ascenso (Foto: KBS)

La popularidad llegó en 2009 con el papel principal de Gu Jun-pyo en Boys Over Flowers de KBS, adaptación coreana del popular manga “Hana Yori Dango”. La competencia por el papel principal fue intensa y Lee llegó a saber que fue escogido por medio de los periódicos.

La serie atrajo altos índices de audiencia y entusiasmo en toda Corea del Sur durante la transmisión. El personaje le valió un premio como Mejor Actor Nuevo en los 45.os Premios Baeksang Arts.

Lee Min Ho y Koo Hye Sun como Goo Joon Pyo y Geum Jan Di en el exitoso dorama. (Foto: KBS).

Es conocido por sus papeles principales en City Hunter (2011), The Heirs (2013) y Legend of the Blue Sea (2016). El éxito de las series en que ha participado lo convirtió en una de las mejores estrellas Hallyu en toda Asia.

En abril de 2013, su figura de cera fue presentada en el Madame Tussauds de Shanghai. Luego lanzó su primer álbum "My Everything" en mayo de 2013 y realizó una gira de reunión de fans en Asia.

Lee Min participó en la producción "City Hunter" en el 2011. (Foto: Viki dramas).

En octubre de 2014 lanzó su segundo EP Song for You bajo Universal Music. Al igual que con su álbum anterior, afirmó que las canciones fueron grabadas para sus fans y que no tenía ambición de seguir una carrera como cantante.

Protagonizó su primer papel principal en la película Gangnam Blues (2015), seguido de su primera película producida en China Bounty Hunters (2016).

Comenzó su servicio militar obligatorio el 12 de mayo de 2017 en el Centro de Bienestar Social Suseo en la Oficina del Distrito de Gangnam como oficial de servicio público. Su servicio militar concluyó en el 2018.

Lee Min Ho comenzó su servicio militar obligatorio el 12 de mayo de 2017, y lo ejerció durante dos años. (Foto: instagram)

En mayo de 2019 se anunció que se había unido al elenco principal de la serie “The King: The Eternal Monarch” donde interpretará a Lee Gon, el “Emperador del Imperio Coreano” que trata de luchar contra el mal. La serie se espera sea estrenada en el 2020.

Lee tiene una hermana mayor, Lee Yong-jung, quien es la CEO de su agencia actual MYM Entertainment. El modelo contó que a su hermana no le gusta que lo relacionen con él.

En diversas entrevistas, el actor dijo que su madre es su modelo a seguir ya que en los momentos difíciles que pasó, cuando era rechazado en las audiciones, ella lo animaba a no caer y seguir intentándolo.

Lee Min Ho es considerado uno de los artistas más guapos de Corea del Sur. (Foto: Instagram)

Lee Min Ho no sólo se dedica a estar delante de una cámara para una sesión fotográfica o para actuar, también hace labor social, él ha sido nombrado embajador para distintas organizaciones. Por ejemplo de UNICEF, donde ha colaborado con la campaña “Love net for Children” con el fin de crear conciencia para prevenir una enfermedad que está acabando con la vida de muchas personas, la malaria.

En cuanto a sus pasatiempos, una de las cosas que más le gusta hacer es ver películas, jugar videojuegos y deportes recreativos.