Es uno de los principales exponentes de la nueva camada de la música regional mexicana. Leonardo Aguilar, continuando el legado de su familia, se ha ido posicionando como cantante popular; no obstante, hubo un momento en que en plena carrera pensó en desistir de seguir interpretando canciones y dedicarse a la pesca.

El cantautor, que en agosto pasado celebró su cumpleaños número 23, se ha ido ganando el reconocimiento de los oyentes de la música regional y su último lanzamiento es el mejor reflejo: “El comienzo del final”, tema que estrenó hace tres meses es todo un éxito.

Es una de las más oídas del género en las plataformas de reproducción y en su canal de YouTube sobrepaso de lejos el millón de reproducciones.

Se encuentra de gira con el “Jaripeo sin fronteras” tour, una serie de presentaciones en México y EEUU con su hermana y padre (Foto: Leonardo Aguilar / Instagram)

LA OCASIÓN EN LA QUE LEONARDO AGUILAR QUISO DEJAR LA MÚSICA POR LA PESCA

Hace unos días, el hermano de Ángela Aguilar e hijo de Pepe Aguilar señaló en una entrevista con Arturo Buenrostro, productor de radio y TV que tiene su canal de YouTube llamado “Charlando con las estrellas”, que en un momento no muy anterior pensó en dejar la música.

“Todo el tiempo estoy haciendo diferentes cosas, hace poquito consideré hacerme pescador de lobinas, pero no era viable para mi vida, hace poquito como hace tres, cuatro meses, la verdad lo consideré y dije: ‘si me consigo unos patrocinios, compro una lancha perrona y me voy a competencias de pesca’, pero después dije que mejor no y me quedo mejor cantando”, relató.

¿CÓMO LEONARDO AGUILAR HA IDO MANEJANDO LA PRESIÓN DEL ÉXITO?

En otro momento de la entrevista, el celeb comentó cómo ha ido manejando la presión de llevar el apellido Aguilar en la música regional: sus abuelos paternos son los recordados cantantes don Antonio y Flor Silvestre, y su padre Pepe, igual .

“Conforme voy creciendo va cambiando mi perfectiva sobre eso, al principio era ‘soy Aguilar’, así que todos esperan muchísimo por lo que ha hecho mi abuelo, mi abuela, mi papá, mi tío, mi tía”, afirmó a la vez que indicó que ahora opta por disfrutar cada momento en el que está con el micrófono cantando para el público.

En ese sentido, hace poco su papá Pepe Aguilar junto a la banda texana “Intocable” lanzaron el sencillo “No me hablen de amor”, que es de autoría de Leonardo, quien escribió la canción con Gussy Lau, la presunta expareja de Ángela.