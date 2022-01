Leonardo DiCaprio y Jonah Hill son dos reconocidos actores que han formado un gran vínculo emocional. Tanta es la confianza que se tienen que cuando comenzó el confinamiento por la pandemia a causa del COVID-19, allá por 2020, ambos decidieron vivir juntos, pues coincidentemente en esa época se encontraban rodando la película de Netflix “No mires arriba”.

MÁS INFORMACIÓN: Las escenas en las que Leonardo DiCaprio improvisó

Si bien, les pareció una gran idea compartir sus días en una misma casa, algunas discrepancias al momento de elegir con qué actividades distraerse mientras estaban encerrados, hicieron que la convivencia no fuera la mejor.

Y es que para el histrión de “Moneyball”, las series y películas de ciencia y ficción no son de su agrado, por lo que jamás se sentaría a ver una de ellas, al menos así fue hasta que comenzó su convivencia con el protagonista de “Titanic”, quien prácticamente lo obligó a mirar este tipo de producciones.

A continuación, te contamos por qué se dice que Leo es considerado el “peor roommate” tras vivir varias semanas con su Jonah, con quien compartió roles en 2013 en el filme “El lobo de Wall Street”.

Leonardo DiCaprio y Jonah Hill en la alfombra roja para asistir al estreno británico de la película "El lobo de Wall Street" en el centro de Londres en enero de 2014. (Foto: Ben Stansall / AFP)

LEONARDO DICAPRIO, EL PEOR ROOMMATE DE CUARENTENA

Aunque en un inicio, la idea de acompañarse durante el confinamiento por la pandemia parecía una buena idea, cuando ambos actores tuvieron que ponerse de acuerdo para elegir con qué distraerse, surgieron ciertas fricciones.

“Mientras estábamos encerrados durante el rodaje de la película [’No mires arriba’], Leonardo DiCaprio y yo decidimos vivir juntos en Boston. No podíamos ir a restaurantes, así que compartíamos una casa y veíamos toneladas de películas”, contó Jonah Hill a W. Magazine.

Por tanto, lo que significaría un momento de distracción, para Hill fue una gran tortura, ya que tenían intereses muy distintos: mientras que para el intérprete de Seth en “Superbad” la ciencia y ficción es lo peor, para el protagonista “El aviador” todo lo relacionado a ese género es lo mejor.

Cuando Leonardo DiCaprio llegó para asistir a una conferencia de prensa sobre la película "Érase una vez... en Hollywood" en la 72ª edición del Festival de Cine de Cannes en 2019. (Foto: Sebastién Berda / AFP)

“THE MANDALORIAN” FUE EL RESPONSABLE DE LAS DIFERENCIAS

Pese a que a Hill no le gustaba ese tipo de contenido, Di Caprio se esforzó para que miraran juntos “The mandalorian” y literalmente, lo convenció.

“Leo me hizo ver ‘The Mandalorian’ cuando estábamos haciendo ‘Don’t Look Up’, y fue como: Baby Yoda era tan lindo, pero me importaba un carajo porque no sabía nada de lo que se trataba o estaba pasando. Solía tener una regla: si no ocurrió o no puede ocurrir, entonces no me interesaría porque pierdo la concentración”, contó.

Una vez que terminó de rodarse la película de Netflix, ambos se fueron a sus respectivas casas y, por obvias razones, Jonah Hill no se dejó atrapar por la magia de “Star Wars”. De lo que sí reconoce que es fan es de “Juego de tronos”.