El crimen organizado en Argentina sigue asolando y esta vez tocó indirectamente a la familia del campeón del mundo, Lionel Messi. Un supermercado, propiedad de la familia de su esposa, Antonela Roccuzzo, fue baleado y dentro del mensaje que dejaron como “recado” había uno dirigido al astro del PSG. Las autoridades investigan el contexto del hecho.

El supermercado de la familia de Roccuzzo, situado en Rosario, recibió varios impactos de bala la madrugada de este jueves 2 de marzo, según confirmaron a EFE fuentes oficiales, que informaron que había un mensaje expreso para “Leo”.

Además de los disparos, en el lugar se encontró un mensaje dedicado al capitán de la selección argentina, elegido Mejor Jugador del Mundial de Qatar 2022 y recientemente galardonado con el premio The Best: “Messi te estamos esperando, (el intendente de Rosario, Pablo) Javkin también es narco, no te va a cuidar”.

DETALLES DEL ATENTADO CONTRA EL SUPERMERCADO DE LA FAMILIA DE LA ESPOSA DE LIONEL MESSI

La mayoría de los disparos impactaron sobre una de las tres persianas metálicas y se estima que los atacantes se habrían desplazado en moto.

Rosario es considerada la ciudad más castigada por la violencia en Argentina, golpeada por hechos de inseguridad ocasionados por bandas de narcotraficantes.

El supermercado de la familia Roccuzzo (Foto: AFP)

LA RAZÓN DEL ATENTADO CONTRA EL SUPERMERCADO DE LA FAMILIA DE ANTONELA ROCUZZO, ESPOSA DE LIONEL MESSI

“Claramente, el primer objetivo de los que hicieron esto fue que se enterara todo el mundo. Buscaron el impacto público. No hay nada que indique que querían intimidar o exigir algo a la familia Roccuzzo. Utilizaron algo próximo a Lionel Messi para asegurarse una gran difusión. Y, con eso, el mensaje le llegó a todo el mundo”, dijo el fiscal Rébola en declaraciones al diario La Capital de Rosario.

Las balas en el supermercado (Foto: AFP)

Hoy por hoy, son más las dudas que las certezas que rondan en el caso. Las hipótesis que se estudian son muchas: internas barra, internas políticas e incluso entre facciones del grupo narco Los Monos.

“No tenemos nada concreto. Es muy obvio que lo que se buscaba era tirarle a un súper de Messi no para amenazar a su entorno, sino para asegurarse fuerte difusión”, agregó el fiscal Rébola.

La familia de Antonela Roccuzzo se encuentra bien, afirmó la mamá de Messi (Foto: AFP)

LA REACCIÓN DE LIONEL MESSI AL ATENTADO CONTRA EL SUPERMERCADO DE LA FAMILIA DE SU ESPOSA

Por el momento, ni Lionel Messi ni su esposa se refirieron al mensaje mafioso contra el local de la familia de Antonella Roccuzzo.

No obstante, quien se pronunció fue la mamá de Lionel, Celia Cuccittini. En comunicación con la periodista Maite Peñoñori, primero dio un mensaje de tranquilidad: “Estamos bien, fue en el supermercado del papá de ‘Anto’”.

Luego, en medio de las hipótesis por lo ocurrido, aseveró: “Nunca nos movemos con custodia (en Rosario), llevamos una vida normal”.