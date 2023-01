Su partido el último jueves ha dejado conmocionado a los seguidores de Elvis Presley y a los amantes de su legado. El fallecimiento de Lisa Marie Presley, la única hija del “Rey del rock”, es una noticia que todavía viene siendo digerida por propios y curiosos. En esa línea, te mostramos los detalles que se han podido conocer hasta ahora acerca de su deceso.

La también cantante perdió la vida la última semana a raíz de un paro cardíaco en el hospital donde fue internada a causa de eventos similares en las últimas horas. Días después de lo ocurrido, algunos medios estadounidenses han empezado a desvelar los entretelones de lo que le habría ocurrido a la hija de Elvis.

Así, el medio Page Six hizo público algunos nuevos detalles de la muerte de Lisa Marie, quien perdió la vida a los 54 años. De acuerdo a los informes médicos, la familia de la cantante firmó una orden de no reanimarla luego de un segundo paro cardíaco en el hospital.

La bebé en brazo es Lisa Marie, junto a sus padres (Foto: Reuters)

LOS DETALLES LUEGO DE LA MUERTE DE LISA MARIE, HIJA DE ELVIS PRESLEY

Dicho medio publicó que la cantante fue declarada con muerte cerebral después de que la llevaron de urgencia al hospital el último jueves, lo que llevó a los médicos a ponerla en un coma inducido médicamente.

Sin embargo, con la noticia de su condición “crítica”, su familia decidió firmar un DNR (orden de no resucitar) en caso de que sufriera otro paro cardíaco, lo cual sucedió, según afirmó el portal TMZ.

Además, se conoció que el exesposo de Lisa, Daniel Keough, quien vivía con ella, le practicó RCP hasta que llegaron los médicos a su domicilio en California, lugar en el que la artista fue encontrada inconsciente por una empeada doméstica

Tras la reanimación que los paramédicos le practicaron luego de administrarle epinefrina, “tuvo ataques varias veces” mientras estaba en el hospital, indicó Page Six.

“Con el corazón encogido debo compartir la devastadora noticia de que mi bella hija Lisa Marie nos ha dejado”, confirmó su madre, Priscilla Presley, en un comunicado publicado en la revista People horas después del deceso.

¿QUIÉN FUE LISA MARIE PRESLEY, LA HIJA DE ELVIS PRESLEY?

Lisa Marie Presley fue la única hija del célebre cantante y madre de cuatro hijos, entre ellos la actriz y cineasta estadounidense Riley Keough. Presley siguió los pasos de su padre y en 2003 lanzó su primer álbum, “To Whom it May Concern”, y a este le siguieron dos producciones más, pero desde 2012 no había sacado ningún disco nuevo.

Formó lazos musicales directos con su padre, uniendo su voz a grabaciones de Elvis como “In the Ghetto” y “Don’t Cry Daddy”, una balada lúgubre que le había recordado la temprana muerte de su madre -y abuela de Lisa Marie-, Gladys Presley.

Con el estreno el año pasado del gran largometraje musical de Baz Luhrmann “Elvis”, Lisa Marie y Priscilla Presley asistieron a alfombras rojas y entregas de premios junto a estrellas de la película.

Lisa Marie vivió con su madre, Priscilla Presley -actriz que se hizo conocida por sus actuaciones en “Dallas” y las películas de “La pistola desnuda”- en California después de que sus padres se separaran en 1973. Cuatro años después, Elvis, el “rey del rock”, perdería la vida.