El último jueves 21 de julio, Livia Brito apagó velitas por su cumpleaños número 36 y lo hizo con varias sorpresas para ella y sus seguidores. La actriz cubana que viene estelarizando la novela “Mujer de nadie” festejó un aniversario más de vida, sin la presencia de sus padres por motivos familiares, pero con el amor de sus primos y novio, quien además le preparó una sorpresa romántica muy mexicana.

La artista vive buenos tiempos a nivel profesional y personal. La telenovela que estelariza se viene transmitiendo en Estados Unidos y México con buena acogida, tal como señalan los índices de rating. Además, en el plano amoroso su relación con el entrenador fitness de origen venezolano, Mariano Martínez, camina viento en popa.

Así, su reciente cumpleaños lo pasó rodeado de casi todas las personas que ama -no pudo estar junto a sus padres por tener que acompañar a su prima, quien se va a realizar una intervención médica- y con varias sorpresas.

En 2014 incursionó en la conducción del reality "Bailando por un sueño" (Foto: Livia Brito / Instagram)

LIVIA BRITO CAMBIÓ DE LOOK POR SUS 36 AÑOS

Mediante su Instagram, la celebs dio la noticia del cambio de look. “Me corté el cabello”, contó la también heroína del exitoso melodrama “La desalmada” a sus seguidores. “Terminando la telenovela (las grabaciones de Mujer de nadie) me fui a diseño de imagen, allá en Televisa, y me lo corté. Ya necesitaba un cambio”, aseveró.

“Dentro de los comentarios que hizo sobre su nueva apariencia, afirmó que su cabello es “muy chino”, “entonces se me hace ‘superrizado’ y más cuando estoy en la playa, no le encuentro acomodo, pero me va a crecer, no importa...Pero me siento muy bonita”, expresó en una historia de Instagram.

Sus seguidores, por su parte, celebraron la renovación de look, y le enfatizaron que le quedaba “muy chido”. Asimismo resaltaron que “siempre un cambio con un nuevo año es genial”.

Mediante esta imagen mostró su renovado look (Foto: Livia Brito / Captura de Instagram)

LIVIA BRITO RECIBIÓ UNA SORPRESA DE CUMPLEAÑOS POR PARTE DE SU NOVIO, CON MARIACHIS INCLUIDOS

La sorpresa para sus fans fue el cambio de look, pero la sorpresa para ella fue la que le realizó su novio Mariano, quien le celebró primero con toda su sala llena de rosas rojas y por la noche con un recital a cargo de unos mariachis.

La sorpresa que le dio su pareja por la mañana (Foto: Livia Brito / Captura de Instagram)

“He estado haciendo cosas muy padre el día de hoy”, en otro video en sus historias de Instagram, Livia Brito señaló que “tengo una prima aquí que me está acompañando con su novio, está mi novio Mariano, que también lo amo muchísimo, y la estoy pasando superbien, muy, muy bien”.