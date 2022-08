¡Lo mostró por primera vez! La actriz Livia Brito se ha convertido en un controversial tema de discusión en las redes sociales en las últimas horas, pues por primera vez mostró casi al completo uno de los tatuajes más atrevidos de de su anatomía que ha quedado encarnado en su piel. Entérate más de la ‘revelación’ de la estrella de “Mujer de Nadie” aquí.

A través de distintas historias publicadas en su feed personal de Instagram, Brito se ha mostrado al descubierto en el gimnasio de su lujosa vivienda, en donde presumió su marcado abdomen antes de iniciar su riguroso entrenamiento.

A lo largo de sus fotografías, la artista de la pantalla chica evidenció que usa un gel reductivo por todas las zonas de su torso, en ese entonces, la histrionisa se bajó un poco el short para untarse el mencionado producto por dicha zona de su cuerpo, evidenciando así uno de sus secretos mejor guardados.

Livia Brito es protagonista de la telenovela de TelevisaUnivision (Mujer de Nadie / Facebook)

EL TATUAJE DE LIVIA ANTE EL PÚBLICO

Aunque la fotografía que deja al descubierto el tatuaje de la artista no era muy clara, diversos seguidores lograron notar el arte en la piel que Livia se hizo hace algunos años, el cual se trata de alguna ave o mariposa de tonalidades violetas.

De hecho, el tatuaje hace alusión a que se encuentra posado sobre una rama o un pedestal, la cual se halla decorada por diferentes elementos hasta su zona pélvica.

Libia Brito encendió la red al presumir su atrevido tatuaje pic.twitter.com/dE3LDi1ibu — Lo + viral (@VideosVirales69) August 2, 2022

Sin embargo, para el infortunio de sus seguidores, hubo partes del tatuaje que ya no pudo mostrar debido a lo explícito de la grabación que ya es tendencia en redes sociales.

Recordemos que Livia Brito siempre ha sido muy cuidadosa al momento de mostrar su anatomía, la cual ha sabido cuidar pese a haber usado traje de baño en múltiples ocasiones. No obstante, aún no se sabe cuál es la razón por la que la actriz no ha querido mostrarlo ante su numeroso fandom.

EL OTRO TATUAJE DE LIVIA BRITO

Vale precisar que este no ha sido el único tatuaje que posee Livia en su cuerpo, pues anteriormente ya mostró las demás piezas de arte que tiene en su abdomen, tal y como fue la tendencia en la que dio a conocer la frase que se encuentra escrita en la parte de su pelvis.

La artista de televisión participó de un challengue viral en TikTok (Foto: Livia Brito/TikTok)