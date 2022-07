Livia Brito viene destacando nuevamente, ahora con la producción que estelariza, “Mujer de nadie”, que se emite diariamente por las pantallas de Las Estrellas. No obstante, este no ha sido el motivo por el que en las últimas horas el nombre de la actriz cubana ha vuelto a resonar en las redes sociales, sino por ser mencionada en un supuesto secuestro o intento de retención.

La artista de 35 años salió al frente para aclarar y desligar su nombre de la denuncia que pone a su novio, el entrenador fitness Mariano Martínez, como el responsable de un intento de secuestro -de días en su casa- al estilista Enrique Hernández.

Así, usó su cuenta de Instagram para mediante algunos videos deslinda cualquier responsabilidad y más bien expresó su sorpresa pues asegura no saber al respecto más que lo que ha salido en redes sociales.

La novela se emite para todo México a través de la señal de Las Estrellas (Foto: Livia Brito / Instagram)

LIVIA BRITO: “ESTÁN USANDO MI NOMBRE PARA HACER FAMA”

Visiblemente molesta, la protagonista de “Desalmada” aseguró desconocer las causas o motivaciones de relacionar su nombre con un delito como el que supuestamente se acusa: “Están saliendo una serie de entrevistas y de acusaciones que no tengo ni idea de lo que está pasando”.

Seguidamente, Livia Brito indicó no conocer ni presencial ni digitalmente al estilista Enrique Hernández. “Yo no conozco a esta persona que está utilizando mi nombre para hacer fama, no es mi estilista, nunca lo contraté, nunca crucé palabra con él, ni en las redes sociales ni en vivo”, explicó la centroamericana.

Asimismo, instó a los medios de comunicación que no la mencionen en ese lío pues la están perjudicando sin tener nada que ver. “No tengo ni idea de lo que está pasando, justo voy a empezar a checar, así que le pido a los medios que no me mencionen en esas notas”, agregó.

La histrionisa junto a su pareja Mariano Martínez (Foto: AFP)

ESTILISTA DENUNCIA DE SECUESTRO A NOVIO DE LIVIA BRITO

El estilista Enrique Hernández denunció al entrenador Mariano Martínez, novio de la actriz Livia Brito, por haberlo retenido contra su voluntad más de un día en su domicilio.

El denunciante interpuso la denuncia en la fiscalía de Benito Juárez y luego, entre lágrimas, expresó en redes sociales que esperaba justicia por este acto deshonesto. Hasta el momento el propio Martínez no se ha pronunciado al respecto.