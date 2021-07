Gregorio Pernía ha demostrado que no solo es un buen actor, sino también que es muy generoso con los demás. El intérprete colombiano se internacionalizó gracias a su personaje de ‘El Titi’ en “Sin senos sí hay paraíso”, una de las series más exitosas y aclamadas en Latinoamérica. Pese a que el cucuteño ha disfrutado de fama y reconocimiento, siempre se ha mostrado sencillo y, en algunas ocasiones ha criticado los lujos que algunos se jactan en tener.

No es la primera vez que Gregorio Pernía habla de la vida que llevan algunos famosos; pese, incluso a ser uno de ellos. El actor colombiano ha conseguido lo que ahora gracias a que tuvo que trabajar muy duro. De hecho, en una oportunidad, comentó en Infobae que vendió arepas en las calles de Bogotá con el fin de obtener dinero para sus gastos.

Ahora, luego de ser parte de la exitosa serie “El final del paraíso” y “MasterChef Celebrity”, el actor cucuteño se dio el tiempo de reflexionar sobre su vida y la de algunos otros que consideran tener fortuna es sinónimo de felicidad y, por el contrario, eso solo significa vivir de las apariencias.

Gregorio Pernía ha demostrado que no solo es un buen actor, sino también que es muy generoso con los demás (Foto: Gregorio Pernía/Instagram)

GREGORIO PERNÍA, DEFENSOR DE UNA VIDA SENCILLA

El actor colombiano utilizó sus redes sociales para enviar una profunda reflexión, pues hay muchas personas que viven de apariencias. “No me juzguen por esto… La vida misma, la felicidad no son los lujos”, tituló el clip que compartió desde una finca en Bucaramanga, Santander, afirmando que son “las cosas que uno quiere en la vida”.

“A veces otras personas quieren una camioneta, una gran finca, pero yo creo que la vida es más bonita con las cosas sencillas”, dijo el actor emplazando a sus seguidores a no se dejarse llevar por las apariencias y, por el contrario, que disfruten de las cosas que parecen más sencillas en la vida.

El actor contó que no le interesa comprar ropa, ni carros nuevos, y de hecho su camioneta es modelo 2007. Además, confesó que le molesta cuando las personas no valoran la comida y van a restaurantes de lujo para pedir cosas que dejan en el plato. Fiel a su estilo, comentó también que ya tiene las dos cosas que lo hacen feliz: el sexo y la comida. Y por ello no necesita nada más.

“La vida es mucho más sencilla de lo que parece, veo a la gente tan agitada detrás de una cantidad de cosas que hoy en día no son tan importantes, pero no quiero juzgar ni señalar porque cada quien tiene su mundo. Hay gente que cree que sí es importante tener un avión, a mí ese tipo de cosas no me gustan. Primero porque no tengo la plata y segundo, si yo tuviera mil o dos mil millones de pesos en la cuenta nunca me compraría una camioneta lujosa, porque me da pena conmigo mismo subirme a una cuando hay tanta gente pasando hambre o necesidades”, afirmó Pernía.

Finalmente, señaló que “La envidia pasa por el lado de uno a veces, pero la vida es mucho más sencilla. Lo bonito es vivir con cosas sencillas, tranquilos, sin deberle nada a nadie, sin meterse en problemas, la felicidad está en la tranquilidad”.