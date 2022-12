Un nuevo personaje invitado apareció en “Al fondo hay sitio” para alborotar y sacar de sus casillas a Francesca Maldini, nos referimos a su suegra Antonia Beltrán, papel que es interpretado por Attilia Boschetti. En la ficción, ella llegó de sorpresa a la mansión de Las Nuevas Lomas y desde el primer momento, su sola presencia generó tensión en la familia, toda vez que tiene un carácter fuerte y dominante.

El choque con su nuera se dio de inmediato, sobre todo porque no le parece que su hijo Diego Montalbán se haya casado con una mujer muy adulta, por lo que no pierde el momento para incomodarla. No solo ello, pues además de recordarle a Macarena que siempre fracasa y de poner a su disposición a Hiro, comenzó a acosar a Peter, a quien no dudó en realizarle tocamientos indebidos. A continuación, te contamos quién es esta actriz.

La actriz junto a su hijo en la ficción en "Al fondo hay sitio" (Foto: Attilia Boschetti / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE ATTILIA BOSCHETTI

Nombre completo: Attilia Boschetti Lombini

Attilia Boschetti Lombini Lugar de nacimiento: Forli

Forli Nacionalidad: Italiana

Italiana Cumpleaños: 26 de diciembre

26 de diciembre Año de nacimiento: 1946

1946 Edad: 75 años

75 años Instagram: @attiliaboschetti

2. ESTUDIA ACTUACIÓN

Tras culminar la secundaria, decide estudiar actuación en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma en 1964, escuela donde solo admitían a los mejores: 12 alumnos. Se graduó en 1966.

En el avant premiere de la película peruana “El corazón de la luna” (Foto: Attilia Boschetti / Instagram)

3. VIAJA A PERÚ

Cuando se formó para ser actriz conoció al peruano Orlando Aguilar, quien había acabado de estudiar dirección de cine y se convertiría en su primer esposo. Fue él quien la convenció de acompañarlo al Perú, donde a los pocos días de llegar, cumplió 20 años hablando solo italiano.

4. HACE TEATRO EN ITALIANO

Al trabajar en la entonces aerolínea Alitalia, pudo formar un grupo teatral con el que debutó en la Asociación de Artistas Aficionados con la obra, en italiano, “El Lamento de Orfeo”, en febrero de 1972, dando vida a Euridice, señaló en entrevista a El Comercio.

5. SU PRIMERA OBRA EN ESPAÑOL

En la misma entrevista señaló que la primera obra en español en la que participó fue “La casa de Bernarda Alba” (1977). Ya tiene una carrera fructífera de cinco décadas tanto en teatro, cine y televisión desde que partió de su natal Italia.

Junto a su mascota. La imagen es de octubre de 2019 (Foto: Attilia Boschetti / Instagram)

6. DEBUT TELEVISIVO CON TULIO LOZA

La actriz italiana ya estaba en varias obras cuando fue convocada para participar del show televisivo de Tulio Loza, así como diversos programas cómicos de América Televisión.

7. CINE Y TELEVISIÓN

En 1985, participó en las telenovelas “Carmín”, luego “Malahierba”, “Los unos y los otros”, “Lluvia de arena”, “La rica Vicky”, entre otras. También actuó en películas como “La cuerda floja”, “Contracorriente”, “Tarata” y más.

8. RADIONOVELAS

Attilia Boschetti pudo viajar por diversas regiones del Perú cuando colaboró con Equipo Uno, con el que realizó varias radionovelas.

9. MADRE DE UN RECONOCIDO CINEASTA

Ella es madre del director de cine, productor y actor peruano Fabrizio Aguilar.