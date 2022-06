En el episodio de estreno de “Al fondo hay sitio” vimos cómo Francesca Maldini adoptó a la familia Gonzáles en su nueva mansión; si bien, todos están felices por las comodidades que ahora tienen, Charito no está muy contenta porque siente que están abusando de la bondad de la matriarca, quien no ha dudado ni un instante en defenderlos de sus amistades de la alta sociedad limeña.

Asimismo, supimos por qué Fernanda no aparece al lado de Joel, quien sueña constantemente que tuvieron dos hijos y cuestiona por qué lo dejó. Al parecer, el mal de amores también lo habría heredado su hermano menor Jaimito, ahora de 22 años, que ya experimentó la traición de su enamorada. Contrario a ellos, Peter es el más ilusionado, ya que con los cambios de actitud de su madame siente que entre él y ella podría iniciarse algo más que una simple amistad.

Aparentemente todo marcha bien, pero al final del primer episodio vimos a una misteriosa mujer vestida de negro, quien lleva una rosa roja a la tumba de Claudia Llanos. Minutos antes, ella se encontraba en la habitación de un hotel, donde dejó un escrito que decía: “Venganza”. ¿Será que llegó para vengar a la recordada ‘Mirada de tiburón’? A continuación, lo que pasó en el capítulo 2.

¿EL MULTIVERSO DE JOEL?

El sueño recurrente que tiene Joel en "Al fondo hay sitio" (Foto: América TV)

Una vez más, Joel sueña con la familia que tuvo con Fernanda. Ellos están en una clínica, luego que la hija de Ignacio de las Casas diera a luz sus gemelos, además están rodeados de sus familias compartiendo su felicidad.

Sin embargo, el sueño se desvanece y él empieza a decir dormido: “No se vayan. ¡No! ¡Espérenme, mis gemelos, mis hijos, mis hijos!”. De inmediato despierta, pero no sabe lo que pasa: “Dios, ¿qué es esto? ¡Es un multiverso! ¡Dónde están mis hijos, mis gemelos! Díganme, dónde están, me están engañando”, esto hace que despierte Peter, quien va a su habitación y trata de calmarlo con su singular cachetada, pero esta vez por partida doble. Tras ello, le pide que deje descansar a todos.

EL PELIGRO ACECHA A FRANCESCA

Alguien está siguiendo cada uno de los pasos de Francesca Maldini en "Al fondo hay sitio" (Foto: América TV)

Tras haber tenido también pesadillas por la noche, relacionadas a la segunda vuelta electoral – no olvidemos que la serie se ubica en mayo de 2021 – Francesca decide dar una caminata, pero es observada por alguien que se esconde detrás de un árbol, sin perderla de vista. ¿Se tratará de la mujer vestida de negro que busca venganza?

Mientras sigue su recorrido, aparece en su camino Bruno Picasso (Luis Ángel Pinasco) en su silla de ruedas, siendo ayudado por una muchacha extranjera. Él le pregunta si ya se deshizo de esa gente, en clara referencia a los Gonzáles, y que no es el único que está incómodo con sus nuevas amistades, por lo que le pide recapacitar. “Antes eras una socialité y ahora no eres nadie, te estás convirtiendo en una apestada. Mantener a esa gente en tu casa no va a traer de vuelta a Isabella”, algo que incomoda a Maldini y le señala que ese sí fue un golpe muy bajo, por lo que se despide, pero antes que se vaya, fiel a su estilo, su exesposo le pide que le dé un sencillo, a lo que le contesta que le deposita mensualmente.

EN LA MANSIÓN DESAPARECEN COSAS

En "Al fondo hay sitio". Francesca Maldini pide al chamán que fue a la mansión, porque desaparecen cosas, le pase huevo (Foto: América TV)

Algunos integrantes de la familia Gonzáles aseguran que en la mansión desaparecen cosas. Por ejemplo: cuando Charito va a sacar de la refrigeradora el recipiente de patasca que cocinó y sobró, este no se encuentra, a lo que Teresa dice que no es la primera vez que sucede esto, algo que pudimos comprobar más adelante con cuando deja un postre por unos segundos y al darse la vuelta este ya no está.

Luego que Teresita y su caballo cayeran a la piscina, siendo rescatados por Peter, llega a la casa un chamán, generando sorpresa en la querida Noni. Cuando pregunta por qué su presencia, su mayordomo le contesta que en la mansión se han perdido muchas cosas. Ella asombrada de lo que pueda hacer él, le pide que le pase huevo porque está angustiada por las elecciones.

¿QUÉ PASÓ CON RAFAELLA?

En "Al fondo hay sitio", la cara de tristeza de Pepe al recordar a Rafaella (Foto: América TV)

Mientras Tito está jugando billar con Pepe, este recuerda con gran nostalgia al gran amor de su vida: Rafaella. Comenta que todo marchaba bien entre ellos hasta que él le pidió tener un hijo y se fue. “Dónde estará ahora”, se pregunta. Ante ello, su gran amigo de bebidas le dice que mejor se haya quedado solo y que no era la indicada. Después brindan.

UN VIAJE INESPERADO A PUNTA SAL

En "Al fondo hay sitio", los Gonzáles en Punta Sal gracias a los pasajes que compró Francesca, Aquí el momento que le dicen a Maldini que su suite matrimonial está reservada (Foto: América TV)

Francesca no sabe cómo agradecer a su nueva familia por no haberla dejado sola y decide comprar unos pasajes a Punta Sal. El anuncio lo realiza cuando Charito estaba hablando de su emprendimiento con los Gonzáles, quienes parecían convencidos, pero luego de escuchar sobre el viaje se olvidan de todo. Aunque en un inicio, el vuelo sufrió varios percances por las turbulencias y un piloto inexperto, tras retornar al aeropuerto cambian de aerolínea y llegan a su destino.

Al llegar, la persona que los atiende le dice que la suite matrimonial para Maldini y su esposo está reservada, por lo que todos los molestan, ella solo atina a sonreír ante la cara de vergüenza, pero felicidad de Peter. Luego le piden disculpas por la confusión.

¿PETER DARÁ EL SIGUIENTE PASO CON FRANCESCA?

El anillo de compromiso que llevó Peter a su viaje a Punta Sal en "Al fondo hay sitio" (Foto: América TV)

Luego que Francesca le dijera a Peter que a pesar de los cuestionamientos de sus amistades de la alta sociedad estaba feliz por la vida que “ahora tenemos”, el mayordomo siente que ella lo está incluyendo en sus planes y se lo cuenta a don Gilberto, quien lo anima a declararle su amor porque “la vida es corta” y que se arme de valor ahora que ella superó sus barreras sociales. Él no está convencido, pero cuando alista sus cosas para viajar a Punta Sal saca un anillo de compromiso.

Cuando están en el primer avión, Peter le pide disculpas por no haber encontrado otro vuelo por la prisa en sacar los pasajes, a lo que su madame le contesta: “Disfrutemos de las cosas simples”. Otra vez lo incluyó en su vida, piensa muy contento. Tras estas muestras de afecto, McKey le muestra el anillo a su amigo Gilberto y está convencido de dar el siguiente paso porque el gran amor de su vida “le ha dado muchas ilusiones para que este viaje sea inolvidable”.

EL REGRESO DE DIEGO MONTALVÁN

En "Al fondo hay sitio", Diego Montalván regresa tras haber quedado en la ruina (Foto: América TV)

El villano de la temporada 3 y 6 de “Al fondo hay sitio”, Diego Montalván, regresa como conductor del “Nadie cocina mejor que yo - Kids”. Pese a que son menores los participantes, él los trata de manera cruel. “La cosas que tengo que hacer por plata. ¿Quién me mandó a abrir ese maldito restaurante de comida peruana en Wuhan?”. Por razones obvias su negocio fracasó, ya que ese lugar es donde se inició el COVID19. Tras ello, recibe una llamada y pide que sean buenas noticias.

En otra escena, lo vemos ingresando a su restaurante y comienza a despedir a todos por razones absurdas: porque lo saludó, otro lo miró a los ojos, debido a que la comida está desabrida y más. Esto solamente era para quedarse solo y admitir que se encuentra en bancarrota.

JAIMITO DESLUMBRADO POR UNA CHICA QUE CONOCE

La muchacha que deslumbra a Jaimito en "Al fondo hay sitio" (Foto: América TV)

Mientras Jaimito trata de comunicarse con Kimberly, quien lo llamó insistentemente diciendo que está arrepentida por haberlo engañado, él trata de comunicarse con el celular de antaño que le regaló su madre.

Cuando está buscando que entre la señal al ‘ladrillo’ que tiene como equipo choca con una bella joven que lo deja impactado. “Amiga, what’s your name?”, le pregunta, pero lo pronuncia mal, por lo que ella se queda mirándolo.