Tras haber conformado uno de los noviazgos más queridos por todos sus seguidores y el mundo del entretenimiento, Christian Nodal y Belinda decidieron, en febrero pasado, ponerle fin a su relación de año y medio. La noticia dejó sorprendidos a todos, que contaban los días para verlos en el altar jurándose amor eterno. Y no era para menos, pues los artistas no dudaban en gritar que se amaban a los cuatro vientos; muestra de ello, el intérprete de “De los besos que te di” no dudó en tatuarse en diversas partes de su cuerpo diseños en honor a su musa, pero ahora que la relación llegó a su fin, muchos se preguntan qué pasó con el tatuaje más grande que se hizo: los ojos de su amada.

Si bien, la mirada de Belinda es lo que más resalta por el tamaño y su ubicación, ya que se encuentra en su pecho; este no es el primer tatuaje que se realizó el sonoroense de 23 años. Para demostrara cuán enamorado estaba de la intérprete de “Luz sin gravedad” hizo que colocaran cerca de su oreja “BELI”, el cual ya fue reemplazado por los símbolos de las cartas de póker. No solo ello, pues cuando cumplieron cuatro meses de noviazgo, ambos se hicieron unos tattoos en las muñecas con el número 4, él, un arco y ella, un corazón con flecha. Pero no contento, con eso, el artista quiso demostrarle más e hizo que tatuaran en su frente el nombre del segundo álbum de estudio de su pareja: Utopía en color rojo con un corazón abajo.

Sin lugar a duda, el artista estaba empeñado en inmortalizar lo que sentía por el gran amor de su vida, algo de lo que nadie dudaba, pues tenían planes para casarse. Ahora que todo terminó, se desconoce qué pasó al final con el tatuaje de la mirada de su amada en su pecho, algo que por fin fue revelado durante una entrevista. Conoce lo que dijo.

Christian Nodal y Belinda hicieron soñar a sus seguidores cuando anunciaron que iban a casarse, pero su romance terminó al año y medio (Foto: Nodeli / Instagram).

¿QUÉ HIZO CHRISTIAN NODAL CON EL TATUAJE DE LOS OJOS DE BELINDA?

Christian Nodal por fin decidió romper su silencio y dar a conocer qué hizo con el tatuaje de la mirada de Belinda en su pecho. No solo ello, comentó cómo vivió el momento de separación con la artista.

“No me molestan los tatuajes, pero sí me tapé [uno]. Tenía unos ojos aquí [señalando su pecho] y me los tapé con unas alas. Hice un diseño completo de pecho (…). No lo hice por libertad, sino por puro gusto”, señaló durante una entrevista para “Venga la alegría”.

Añadió a su entrevistadora: “Yo tengo dos polos: lo odio o me apasiona, no tengo un punto medio”.

La mano de Belinda sobre el tatuaje de sus ojos en el cuerpo de Nodal (Foto: Belinda / Instagram)

EL TATUAJE QUE MÁS LE DOLIÓ

En otro momento, se atrevió a contar la vez que se encontró con una persona en el elevador y le preguntó cuál había sido el tatuaje que le había dolido. Para ese momento, él ya no se encontraba en una relación con Belinda.

“Le dije: ‘Los tatuajes del alma’”, fue su respuesta, al tiempo de aclarar que no quiso relacionar lo que contestó con su ruptura. “No me acordaba”, precisó.

La mayor interrogante que se hacen los seguidores de Christian Nodal es saber qué pasó con ellos para que terminaran (Foto: Los Nodeli / Instagram)

¿POR QUÉ TERMINÓ SU ROMANCE CON BELINDA?

El intérprete de “Botella tras botella” también fue consultado del fin de su noviazgo con Belinda y cómo se encuentra su corazón en estos momentos.

Él fue directo y claro y prefiere mantenerlo en reserva. “Estoy bien, pero no quiero compartir qué pasó”, dijo.

ABRIRÁ ESTUDIO DE TATUAJES

Nodal también contó que le interesa mucho el mundo de los tatuajes desde niño, por lo que abrirá un estudio.

“Los tatuajes son un tema que a mí me apasiona desde chiquito y siempre he querido formar parte. Tatué a Adamari y le quedó súper bonito, de un mensaje de su hija; entonces, me encanta eso. He tatuado amigos y me encantaría también darles un trato excelente”, manifestó.

Como se recuerda, el artista debutó como tatuador en pleno programa en vivo. Ocurrió en “Hoy día”, de Telemundo, cuando estaba siendo entrevistado por Adamari López, quien le pidió que le hiciera un diseño en honor a su hija Alaïa.